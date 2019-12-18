МВД рекомендовало ГАИ беседовать с нарушителями вместо поголовных штрафов

По ее словам, министр внутренних дел Юрий Караев рекомендовал сделать упор на предупредительную работу и подходить к каждому случаю индивидуально. В основе должен быть доброжелательный подход к нарушителям, чтобы граждане осознали необходимость соблюдения правил безопасности на дороге.





Данное указание является именно рекомендацией, вся работа по контролю на дорогах будет вестись в рамках законодательства, подчеркнула Чемоданова. И эта рекомендация никак не исключает административного наказания там, где это целесообразно.





«Если гражданин намеренно нарушает ПДД и не реагирует на замечание, метод беседы вряд ли на него подействует,» — отметила пресс-секретарь. — «Невозможно оставить без внимания такие факты как управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, проезд на красный свет, непропуск пешехода и другие правонарушения, связанные с безопасностью граждан».









Вдобавок к этому в ведомстве сообщили, что начата работа над улучшением организации и контроля дорожного движения.





«В течение ближайшего времени сотрудники ГАИ и владельцы дорог (Министерство транспорта и коммуникаций, облисполкомы и Мингорисполком) проведут ревизию дорожных знаков и с учетом детального анализа происшествий, связанных с нарушением скорости движения, внесут соответствующие корректировки в работу приборов по измерению скорости», — сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.





Нововведения связаны с недавними требованиями президента Беларуси Александра Лукашенко. 16 декабря он по собстенной инициативе провел совещание об административной ответственности, потребовал прекратить работу правоохранителей по «палочно-галочной системе» и возмутился тем, что более половины населения за последние годы привлекалось к ответственности, в основном по линии ГАИ.