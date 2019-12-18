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МВД рекомендовало ГАИ беседовать с нарушителями вместо поголовных штрафов

19.12.2019 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники Госавтоинспекции Беларуси получили рекомендации организовать работу по контролю правил дорожного движения по-новому — с целью предупредить и разъяснить нарушения, а не наказать каждого нарушителя.

Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, пишет reform.by

По ее словам, министр внутренних дел Юрий Караев рекомендовал сделать упор на предупредительную работу и подходить к каждому случаю индивидуально. В основе должен быть доброжелательный подход к нарушителям, чтобы граждане осознали необходимость соблюдения правил безопасности на дороге.

Данное указание является именно рекомендацией, вся работа по контролю на дорогах будет вестись в рамках законодательства, подчеркнула Чемоданова. И эта рекомендация никак не исключает административного наказания там, где это целесообразно.

«Если гражданин намеренно нарушает ПДД и не реагирует на замечание, метод беседы вряд ли на него подействует,» — отметила пресс-секретарь. — «Невозможно оставить без внимания такие факты как управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, проезд на красный свет, непропуск пешехода и другие правонарушения, связанные с безопасностью граждан».


Вдобавок к этому в ведомстве сообщили, что начата работа над улучшением организации и контроля дорожного движения.

«В течение ближайшего времени сотрудники ГАИ и владельцы дорог (Министерство транспорта и коммуникаций, облисполкомы и Мингорисполком) проведут ревизию дорожных знаков и с учетом детального анализа происшествий, связанных с нарушением скорости движения, внесут соответствующие корректировки в работу приборов по измерению скорости», — сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.

Нововведения связаны с недавними требованиями президента Беларуси Александра Лукашенко. 16 декабря он по собстенной инициативе провел совещание об административной ответственности, потребовал прекратить работу правоохранителей по «палочно-галочной системе» и возмутился тем, что более половины населения за последние годы привлекалось к ответственности, в основном по линии ГАИ.
 
 
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Сотрудники Госавтоинспекции Беларуси получили рекомендации организовать работу по контролю правил дорожного движения по-новому — с целью предупредить и...
 
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