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Беларусь запретила свинину из регионов России, Польши и Индонезии

19.12.2019 19:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора беларусского Минсельхозпрода отреагировал на сообщения Международного эпизоотического бюро о новых вспышках АЧС в ряде регионов мира.

Они были зарегистрированы на территории Любушского, Нижнесилезского и Великопольского воеводств Польши, индонезийской провинции Северная Суматра, а также Ставропольского края и республики Адыгея Российской Федерации, пишет reform.by

В связи с этим департамент с 20 декабря запрещает импорт свиней, свинины, продуктов из них, а также охотничьих трофеев, комбикормов из Польши, Индонезии и указанных регионов России.
 
 
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Департамент ветеринарного и продовольственного надзора беларусского Минсельхозпрода отреагировал на сообщения Международного эпизоотического бюро о новых...
 
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