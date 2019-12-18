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Беларусь запретила свинину из регионов России, Польши и Индонезии
Источник материала: Партизан
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора беларусского Минсельхозпрода отреагировал на сообщения Международного эпизоотического бюро о новых вспышках АЧС в ряде регионов мира.
Они были зарегистрированы на территории Любушского, Нижнесилезского и Великопольского воеводств Польши, индонезийской провинции Северная Суматра, а также Ставропольского края и республики Адыгея Российской Федерации, пишет
В связи с этим департамент с 20 декабря запрещает импорт свиней, свинины, продуктов из них, а также охотничьих трофеев, комбикормов из Польши, Индонезии и указанных регионов России.
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Департамент ветеринарного и продовольственного надзора беларусского Минсельхозпрода отреагировал на сообщения Международного эпизоотического бюро о новых...
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