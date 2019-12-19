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Депутаты войдут в экспертную группу по совершенствованию административного законодательства

19.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Депутаты войдут в экспертную группу по совершенствованию административного законодательства

Депутаты войдут в состав республиканской экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва Владимир Андрейченко на закрытии первой сессии нижней палаты парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

«Самое активное участие нам предстоит принять в совершенствовании законодательства в сфере административной ответственности. На выполнение этой масштабной работы отведено всего полгода. В состав республиканской экспертной группы, которая создается для реализации этой задачи, войдут и несколько наших коллег. Но нужно, чтобы к этой работе подключились все депутаты, каждый по своему профилю», — сказал Владимир Андрейченко.

https://www.belta.by/

 
 
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Депутаты войдут в состав республиканской экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности. Об этом заявил...
 
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