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На приемную ФСБ напали три человека с оружием, всех их застрелили

19.12.2019 20:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российские СМИ продолжают сообщать о событиях в центре Москвы, где произошла перестрелка возле здания ФСБ.

По информации ФСБ, три человека с оружием напали на приемную ФСБ. Двоих из них убили в перестрелке, третьему удалось сбежать на улицу. При перестрелке погиб полицейский, дежуривший напротив здания приемной, передает "Еврорадио".

Беглый стрелок забаррикадировался в одном из домов, откуда продолжал отстреливаться. Позже ФСБ сообщила о "нейтрализации" стрелка. По данным "Новой газеты", его застрелили примерно в 19.15.


Журналисты передают, что кроме убитого полицейского есть еще три раненых, причем один из них — в тяжелом состоянии.

ФСБ охарактеризовала это нападение как теракт.

Кстати, в это время в Большом кремлевском дворце идет концерт ко Дню чекиста, который отмечается 20 декабря. Прерывать концерт, на котором присутствует Владимир Путин, не стали.
 
 
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Российские СМИ продолжают сообщать о событиях в центре Москвы, где произошла перестрелка возле здания ФСБ.
 
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