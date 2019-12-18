Ученые Союзного государства разрабатывают всепогодный спутник

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские и белорусские ученые намерены вместе создать спутник для дистанционного всепогодного зондирования Земли. Об этом журналистам сообщили на заседании в Минске, где обсуждали сотрудничество «Роскосмоса» и Национальной академии Беларуси. Оборудование будет белорусское, а запуск осуществят российские коллеги. В перспективе планируют создать группировку космических аппаратов.

«Наша задача – создать технологии, которые позволят сделать космический аппарат для дистанционного зондирования земли, который весит порядка ста килограммов. Чтобы несколько таких аппаратов можно было выводить одним ракета-носителем, разводить их по определенным точкам, и группировка сразу будет увеличиваться в разы. Для этого нужно провести ряд серьезных конструкторских работ», – сказал заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин.

Также говорили о том, что сейчас Россия и Беларусь разрабатывают новую программу Союзного государства в области космоса.

