|
ЕС предлагает подписать визовое соглашение с Беларусью в январе
Источник материала: Партизан
ЕС предлагает Беларуси подписать соглашение о визах и реадмиссии в Брюсселе в январе 2020 года. Об этом говорится пресс-релизе Европейской службы внешних связей по итогам заседания координационной группы Беларусь-ЕС.
После подписания соглашения должны одобрить парламент Беларуси и Европарламент, пишет
2 февраля 2020 года начнет действовать новый визовый кодекс ЕС, который предусматривает повышение стоимости виз до 80 евро. Так как соглашения не успеют вступить в силу до этой даты, какой-то период беларусам придется платить за визу не 60, а 80 евро, но затем визовый сбор снизится до 35 евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЕС предлагает Беларуси подписать соглашение о визах и реадмиссии в Брюсселе в январе 2020 года. Об этом говорится пресс-релизе Европейской службы внешних связей по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)