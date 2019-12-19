ЕС предлагает подписать визовое соглашение с Беларусью в январе

reform.by После подписания соглашения должны одобрить парламент Беларуси и Европарламент, пишет





2 февраля 2020 года начнет действовать новый визовый кодекс ЕС, который предусматривает повышение стоимости виз до 80 евро. Так как соглашения не успеют вступить в силу до этой даты, какой-то период беларусам придется платить за визу не 60, а 80 евро, но затем визовый сбор снизится до 35 евро.