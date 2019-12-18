ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сейчас конфликты протекают совсем по-другому». Александр Лукашенко утвердил план обороны страны

19.12.2019 21:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как выстроить оборону государства в условиях нарастания военной мощи по всему миру. Эта тема собрала 19 декабря во Дворце Независимости весь силовой блок страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сейчас конфликты протекают совсем по-другому». Александр Лукашенко утвердил план обороны страны

Белорусская армия никогда никому не угрожала и угрожать не собирается. Об этом Беларусь заявляла не раз. Но что делать, когда сегодня в различных регионах мира вспыхивают военные конфликты, да и войска НАТО – у самых границ. Пересматривать систему обороны сейчас вынуждены не только мы: этим заняты и наши ближайшие соседи, и страны подальше. И не просто пересматривать: искать новые способы борьбы и защиты. Ведь сегодня для того, чтобы развязать военные действия, достаточно, к примеру, небольшого информационного вброса.  Итак, как скажет 19 декабря Президент: настало время. Александр Лукашенко утвердил план обороны страны.

В чем особенности принятых документов, и как будет развиваться белорусская армия, расскажет Алена Сырова. 

«Сейчас конфликты протекают совсем по-другому». Александр Лукашенко утвердил план обороны страны

Информационные, гибридные, экономические войны и вооруженные конфликты уже давно стали частью реалий жизни планеты и нашей новостной повестки. Не проходит и дня, чтобы не появлялись новые очаги противостояний, а параллельно им – призывы остановиться.

«Сейчас конфликты протекают совсем по-другому». Александр Лукашенко утвердил план обороны страны

Мир разделился даже не на два лагеря. В разные стороны и в своих интересах его тянут гиганты США, Китай, Россия, Европейский союз. А между этими центрами силы – наша страна. Миролюбивая, бесконфликтная Беларусь.

Александр Лукашенко: мы чётко понимаем, какие могут быть войны в будущем, и под это перестраиваем свои Вооружённые Силы

«Сейчас конфликты протекают совсем по-другому». Александр Лукашенко утвердил план обороны страны

«Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим» – вот так в кулуарах кратко сформулировали суть нового плана обороны Беларуси. В стратегии на ближайшие 10 лет предусмотрели все возможные сценарии, учли своё прошлое и опыт других стран, оставив неизменным главное – миролюбивость внешней политики. Но реалии вынуждают корректировать детали.

«Сейчас конфликты протекают совсем по-другому». Александр Лукашенко утвердил план обороны страны

Александр Вольфович, исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Сейчас в большей степени конфликты протекают совсем по-другому: расшатывается обстановка в стране, действуют мелкие группы, оппозиция, диверсионно-разведывательные группы. Сейчас часто используются наемники частных военных компаний, которые пытаются расшатать обстановку в стране, проверить на прочность всю силовую составляющую.

«Сейчас конфликты протекают совсем по-другому». Александр Лукашенко утвердил план обороны страны

Именно поэтому в скорректированной стратегии появился новый акцент – план стратегического сдерживания противника. 

«Сейчас конфликты протекают совсем по-другому». Александр Лукашенко утвердил план обороны страны

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Надо понимать, что стратегическое сдерживание – это важнейший элемент обороны страны. Он предусматривает нанесение неприемлемого ущерба противнику, если таковой появится.

«Сейчас конфликты протекают совсем по-другому». Александр Лукашенко утвердил план обороны страны

Порох, конечно, нужно держать сухим, об этом не раз говорил Главнокомандующий, в случае малейшей угрозы безопасности и суверенитету страны, белорусская армия – главная задача, которой не допустить войны – должна дать мощный отпор.

В качественное развитие этой мощи государство готово вкладывать, разумеется, исходя из собственных возможностей и не за счет других сфер. Новый план (рассматривали не только силовики, но и экономисты) предусматривает детальное описание абсолютно всех возможных расходов чуть ли не для каждой военной части на ближайшие 5 лет.

«Сейчас конфликты протекают совсем по-другому». Александр Лукашенко утвердил план обороны страны

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
В первую очередь будут финансироваться те мероприятия, которые связаны с беспилотной авиацией, с силами и средствами, которые должны нести дежурство по разведке (радиоэлектронная разведка) и дежурство в воздушном пространстве (радиолокационная разведка). Будут совершенствоваться, закупаться, модернизироваться дальнобойные средства, имеется в виду ударная авиация. Мы сейчас осуществляем закупку самолетов Су–30СМ. Глубокая модернизация имеющегося парка авиации и, конечно, работа по ракетным войскам артиллерии и модернизации имеющихся систем ствольной и реактивной артиллерии.

«Сейчас конфликты протекают совсем по-другому». Александр Лукашенко утвердил план обороны страны

Реально складывающаяся ситуация в мире и у границ Беларуси вынуждает самым серьезным образом подходить к обороне страны, а это требует немалых средств и выделять их будут, ведь это залог сохранения того самого уголка безопасности и мира в регионе, коим является Беларусь.

«Сейчас конфликты протекают совсем по-другому». Александр Лукашенко утвердил план обороны страны

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Будем планомерно повышать расходы на оборону. Это нужно делать, потому что, если мы ставим перед собой цель качественно наращивать потенциал Вооруженных Сил, это требует вложений. Конечно, эти средства будут подсчитаны, у нас в следующем году будет разработан план на 5 лет уже с перечнем конкретных мероприятий: что планируем закупить, что модернизировать, какие структуры создавать или наоборот, расформировывать. Планируем увеличение до 1,5 % от ВВП.

«Сейчас конфликты протекают совсем по-другому». Александр Лукашенко утвердил план обороны страны

Также на совещании рассмотрели концепцию строительства и развития Вооруженных Сил Беларуси до 2030 года. В этом документе – состав и структура армии, задачи в мирное и военное время.

«Сейчас конфликты протекают совсем по-другому». Александр Лукашенко утвердил план обороны страны


Алёна Сырова, корреспондент:
Обычно всё, что касается работы силовых ведомств и безопасности страны, а тем более перспектив ее обороны – темы закрытые и, что называется под грифом «Секретно», но дабы исключить инсинуации и домыслы сегодняшнее совещание стало настолько открытым, насколько это возможно. 

У тех, кто развязывает войны есть свой тайный умысел и такие же секретные средства его достижения. А что скрывать нам,  если главная наша цель – мир. И желательно во всем мире.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Андрей Равков, Алена Сырова, Александр Вольфович, Андрей Чернобай, Станислав Зась
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Как выстроить оборону государства в условиях нарастания военной мощи по всему миру. Эта тема собрала 19 декабря во Дворце Независимости весь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вечерние Горки – Видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика