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«Сейчас конфликты протекают совсем по-другому». Александр Лукашенко утвердил план обороны страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как выстроить оборону государства в условиях нарастания военной мощи по всему миру. Эта тема собрала 19 декабря во Дворце Независимости весь силовой блок страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская армия никогда никому не угрожала и угрожать не собирается. Об этом Беларусь заявляла не раз. Но что делать, когда сегодня в различных регионах мира вспыхивают военные конфликты, да и войска НАТО – у самых границ. Пересматривать систему обороны сейчас вынуждены не только мы: этим заняты и наши ближайшие соседи, и страны подальше. И не просто пересматривать: искать новые способы борьбы и защиты. Ведь сегодня для того, чтобы развязать военные действия, достаточно, к примеру, небольшого информационного вброса. Итак, как скажет 19 декабря Президент: настало время. Александр Лукашенко утвердил план обороны страны.
В чем особенности принятых документов, и как будет развиваться белорусская армия, расскажет Алена Сырова.
Информационные, гибридные, экономические войны и вооруженные конфликты уже давно стали частью реалий жизни планеты и нашей новостной повестки. Не проходит и дня, чтобы не появлялись новые очаги противостояний, а параллельно им – призывы остановиться.
Мир разделился даже не на два лагеря. В разные стороны и в своих интересах его тянут гиганты США, Китай, Россия, Европейский союз. А между этими центрами силы – наша страна. Миролюбивая, бесконфликтная Беларусь.
«Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим» – вот так в кулуарах кратко сформулировали суть нового плана обороны Беларуси. В стратегии на ближайшие 10 лет предусмотрели все возможные сценарии, учли своё прошлое и опыт других стран, оставив неизменным главное – миролюбивость внешней политики. Но реалии вынуждают корректировать детали.
Александр Вольфович, исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Именно поэтому в скорректированной стратегии появился новый акцент – план стратегического сдерживания противника.
Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Порох, конечно, нужно держать сухим, об этом не раз говорил Главнокомандующий, в случае малейшей угрозы безопасности и суверенитету страны, белорусская армия – главная задача, которой не допустить войны – должна дать мощный отпор.
В качественное развитие этой мощи государство готово вкладывать, разумеется, исходя из собственных возможностей и не за счет других сфер. Новый план (рассматривали не только силовики, но и экономисты) предусматривает детальное описание абсолютно всех возможных расходов чуть ли не для каждой военной части на ближайшие 5 лет.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Реально складывающаяся ситуация в мире и у границ Беларуси вынуждает самым серьезным образом подходить к обороне страны, а это требует немалых средств и выделять их будут, ведь это залог сохранения того самого уголка безопасности и мира в регионе, коим является Беларусь.
Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Также на совещании рассмотрели концепцию строительства и развития Вооруженных Сил Беларуси до 2030 года. В этом документе – состав и структура армии, задачи в мирное и военное время.
У тех, кто развязывает войны есть свой тайный умысел и такие же секретные средства его достижения. А что скрывать нам, если главная наша цель – мир. И желательно во всем мире.
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Новости Беларуси. Как выстроить оборону государства в условиях нарастания военной мощи по всему миру. Эта тема собрала 19 декабря во Дворце Независимости весь...
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