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Кинотеатр под открытым небом: что будет на новогодней ярмарке на Комаровском рынке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Маленькая сказка к Новому году. Для ярмарки на Комаровском рынке уже начали устанавливать деревянные домики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В новогоднюю ночь жителей и гостей столицы здесь будут радовать различные фотозоны и светящиеся гирляндами аллеи. В празднично украшенных домиках можно будет купить еду, горячие напитки и сувениры.
Будет работать и кинотеатр под открытым небом. Ярмарка начнет работу уже в субботу, 21 декабря. В новогоднюю ночь она также будет ждать посетителей.
Евгения Орлова, организатор ярмарки:
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Новости Беларуси. Маленькая сказка к Новому году. Для ярмарки на Комаровском рынке уже начали устанавливать деревянные домики, сообщили в программе «Столичные...
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