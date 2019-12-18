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«Однозначно престижная профессия». В Витебске открыли образовательный центр, где будут готовить строителей

19.12.2019 23:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске торжественно открыли образовательный центр, где, используя новейшие технологии, будут готовить строителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Однозначно престижная профессия». В Витебске открыли образовательный центр, где будут готовить строителей

 Сегодня эта сфера стремительно развивается, поэтому будущие зодчие обязаны уметь работать с современными материалами. В центре – 8 новых лабораторий, оснащенных оборудованием от ведущих мировых производителей.

Анастасия Бут прошлась по новым цехам. 

«Однозначно престижная профессия». В Витебске открыли образовательный центр, где будут готовить строителей

Он может уложить кирпич или оштукатурить стену. И лучше 21-летнего Константина Березенко в Беларуси, пожалуй, мало кто может работать так с плиткой. А после участия в чемпионате WоrldSkills молодой мастер получил признание и на международном уровне.

«Однозначно престижная профессия». В Витебске открыли образовательный центр, где будут готовить строителей


Константин Березенко, мастер производственного обучения: 
Было предложений масса. И за границу, и внутри Беларуси. На различные профессии, схожие с моей профессией. Но я решил остаться в этом месте. Так как оно родное. И здесь есть невероятный потенциал для движения вперед.

Сегодня Константин передает свое мастерство учащимся. Открытие нового ресурсного центра – ещё одна возможность реализовать себя в родном городе.

«Однозначно престижная профессия». В Витебске открыли образовательный центр, где будут готовить строителей

Анастасия Бут, корреспондент:
В семи мастерских – более 100 видов новейшего оборудования, которое используют в передовых строительных компаниях. Например, на смену обычному валику пришел так называемый краскораспылитель. Его производительность в 12 раз выше. За минуту им можно покрасить 14 квадратных метров.

«Однозначно престижная профессия». В Витебске открыли образовательный центр, где будут готовить строителей

Каменщики, штукатуры, плотники, маляры. Обучать здесь будут по самым востребованным строительным специальностям. И по лучшим технологиям, которые соответствуют современным мировым стандартам.

«Однозначно престижная профессия». В Витебске открыли образовательный центр, где будут готовить строителей

Роман Моисеенко, учащийся Витебского государственного технического колледжа:
Здесь качественный инструмент, здесь хорошие мастера, которые четко и ясно объясняют свой предмет. Также есть возможность поучаствовать в конкурсе WоrldSkills, выступить как участник. Показать себя и республику свою на мировой арене.

«Однозначно престижная профессия». В Витебске открыли образовательный центр, где будут готовить строителей

Елизавета Журавкина, учащаяся Витебского государственного технического колледжа:
Однозначно престижная профессия. Все больше и больше требуются на рынке квалифицированных строителей, маляров, штукатурщиков.Эта профессия высоко оплачивается. Мы нужны, нас зовут на работу. Нужны и важны

«Однозначно престижная профессия». В Витебске открыли образовательный центр, где будут готовить строителей

В Беларуси сегодня без малого – полсотни ресурсных центров. 15 из них уже оснащены самым современным оборудованием. И развивать материальную базу – а в профподготовке это одна из важнейших составляющих – будут и дальше.

«Однозначно престижная профессия». В Витебске открыли образовательный центр, где будут готовить строителей

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Мы здесь ещё отрабатываем те технологии, те приспособления, которые используются на мировом уровне, исходя из того опыта, который мы получаем на международных соревнованиях WоrldSkills. И это всё внедряется в образовательный процесс. Таким образом, мы работаем уже на опережение в подготовке тех кадров, которые завтра придут в реальный сектор экономики.

«Однозначно престижная профессия». В Витебске открыли образовательный центр, где будут готовить строителей

О том, как сделать свой выбор осознанным, сегодня рассуждали вместе с министром и учащиеся 8-й витебской гимназии. Проект «Школа активного гражданина» затронул аспекты безопасного и ответственного поведения. Как в жизни, так и в профессии.

Люди в материале: Анастасия Бут, Константин Березенко, Роман Моисеенко, Игорь Карпенко
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске торжественно открыли образовательный центр, где, используя новейшие технологии, будут готовить строителей, сообщили в программе...
 
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