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«Однозначно престижная профессия». В Витебске открыли образовательный центр, где будут готовить строителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске торжественно открыли образовательный центр, где, используя новейшие технологии, будут готовить строителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня эта сфера стремительно развивается, поэтому будущие зодчие обязаны уметь работать с современными материалами. В центре – 8 новых лабораторий, оснащенных оборудованием от ведущих мировых производителей.
Он может уложить кирпич или оштукатурить стену. И лучше 21-летнего Константина Березенко в Беларуси, пожалуй, мало кто может работать так с плиткой. А после участия в чемпионате WоrldSkills молодой мастер получил признание и на международном уровне.
Анастасия Бут, корреспондент:
Каменщики, штукатуры, плотники, маляры. Обучать здесь будут по самым востребованным строительным специальностям. И по лучшим технологиям, которые соответствуют современным мировым стандартам.
Роман Моисеенко, учащийся Витебского государственного технического колледжа:
Елизавета Журавкина, учащаяся Витебского государственного технического колледжа:
В Беларуси сегодня без малого – полсотни ресурсных центров. 15 из них уже оснащены самым современным оборудованием. И развивать материальную базу – а в профподготовке это одна из важнейших составляющих – будут и дальше.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
О том, как сделать свой выбор осознанным, сегодня рассуждали вместе с министром и учащиеся 8-й витебской гимназии. Проект «Школа активного гражданина» затронул аспекты безопасного и ответственного поведения. Как в жизни, так и в профессии.
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«Однозначно престижная профессия». В Витебске открыли образовательный центр, где будут готовить строителей
Новости Беларуси. В Витебске торжественно открыли образовательный центр, где, используя новейшие технологии, будут готовить строителей, сообщили в программе...
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