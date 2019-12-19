На свободу вышел бывший первый зампред Беларусбанка, которого в прошлом году осудили на 7,5 года

Источник материала: Tut.by

Приговоренный в сентябре 2018 года к 7,5 года лишения свободы бывший первый зампред Беларусбанка Геннадий Господарик вышел на свободу. Об этом TUT.BY сообщило несколько не связанных между собой источников.



Геннадий Господарик. Фото: пресс-центр БЕЛТА

Бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика задержали в июне 2016 года в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов. По версии следствия, с 2010 по 2015 годы он получил более 215 тысяч долларов. Деньги поступали от нескольких компаний за победу в тендерах на поставку банковского оборудования. По всем семи эпизодам, связанным с получением взяток, Господарик признал вину. Он также погасил ущерб в 200 тысяч долларов. В сентябре 2018 года суд приговорил его к 7,5 года лишения свободы.

Как рассказали TUT.BY источники, в середине ноября 2019 года Господарик вышел на свободу. По словам одного из собеседников портала, его помиловал президент.

Учитывая, что Господарик находился под стражей с лета 2016-го, он отбыл более половины назначенного срока.

Отметим, что это не единственный случай помилования крупных банкиров за последние несколько лет. Так, в 2018 году на свободу вышел бывший исполнительный директор Беларусбанка Анатолий Боговик, которого ранее приговорили к 8 годам лишения свободы. После освобождения он трудоустроился помощником руководителя в компанию «БР-Консалт», которая является дочерней структурой Банка развития.