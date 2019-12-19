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Телевизор в подарок каждому покупателю таунхауса до 31 декабря

20.12.2019 07:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новый год – самое время воплотить в жизнь мечту о новом доме! Только до 31 декабря при заключении договора на долевое строительство таунхауса жилой комплекс "Малиновка" дарит каждому телевизор диагональю 55". Таунхаусы также можно приобрести в кредит под 8% годовых.

Телевизор в подарок каждому покупателю таунхауса до 31 декабря

Внимание: количество таунхаусов ограничено!

ЖК "МАЛИНОВКА" – ТЕРРИТОРИЯ НОВОЙ ЖИЗНИ

Таунхаусы – золотая середина между отдельным домом и квартирой. Они идеально подходят тем, кто мечтал о роскошном просторном жилье, но при этом не хотел расставаться с удобствами города.

Телевизор в подарок каждому покупателю таунхауса до 31 декабря

  • Площадь двухэтажного таунхауса – 144 м².
  • Стоимость 1 м² всего 1390 рублей.
  • Санузел на каждом этаже.
  • Два парковочных места.
  • Дополнительные 50 м² участка для обустройства беседки и зоны отдыха.
  • Дополнительный бонус – чердак 60 м², а это ещё один полноценный этаж.

Телевизор в подарок каждому покупателю таунхауса до 31 декабря

Видео о жилом комплексе Малиновка

Контакты жилого комплекса "Малиновка"

Официальный сайт: малиновка.бел

Телефон продаж в г. Бресте: + 375 29 200 22 00

Наш офис находится по адресу: Брест, ул. Карьерная 13.

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Теги: Брест
 
 
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