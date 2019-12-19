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Телевизор в подарок каждому покупателю таунхауса до 31 декабря
20.12.2019 07:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Новый год – самое время воплотить в жизнь мечту о новом доме! Только до 31 декабря при заключении договора на долевое строительство таунхауса жилой комплекс "Малиновка" дарит каждому телевизор диагональю 55". Таунхаусы также можно приобрести в кредит под 8% годовых.
Внимание: количество таунхаусов ограничено!
ЖК "МАЛИНОВКА" – ТЕРРИТОРИЯ НОВОЙ ЖИЗНИ
Таунхаусы – золотая середина между отдельным домом и квартирой. Они идеально подходят тем, кто мечтал о роскошном просторном жилье, но при этом не хотел расставаться с удобствами города.
Видео о жилом комплексе Малиновка
Контакты жилого комплекса "Малиновка"
Официальный сайт:
Телефон продаж в г. Бресте: + 375 29 200 22 00
Наш офис находится по адресу: Брест, ул. Карьерная 13.
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