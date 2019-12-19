Телевизор в подарок каждому покупателю таунхауса до 31 декабря

Источник материала: Виртуальный Брест

Новый год – самое время воплотить в жизнь мечту о новом доме! Только до 31 декабря при заключении договора на долевое строительство таунхауса жилой комплекс "Малиновка" дарит каждому телевизор диагональю 55". Таунхаусы также можно приобрести в кредит под 8% годовых.





Внимание: количество таунхаусов ограничено!

ЖК "МАЛИНОВКА" – ТЕРРИТОРИЯ НОВОЙ ЖИЗНИ

Таунхаусы – золотая середина между отдельным домом и квартирой. Они идеально подходят тем, кто мечтал о роскошном просторном жилье, но при этом не хотел расставаться с удобствами города.





Площадь двухэтажного таунхауса – 144 м².

Стоимость 1 м² всего 1390 рублей.

Санузел на каждом этаже.

Два парковочных места.

Дополнительные 50 м² участка для обустройства беседки и зоны отдыха.

Дополнительный бонус – чердак 60 м², а это ещё один полноценный этаж.





Видео о жилом комплексе Малиновка

Контакты жилого комплекса "Малиновка"

Официальный сайт: малиновка.бел

Телефон продаж в г. Бресте: + 375 29 200 22 00

Наш офис находится по адресу: Брест, ул. Карьерная 13.

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