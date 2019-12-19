Все о семейном капитале в интервью с Олесей ЗВЕРЬКОВОЙ, начальником управления по труду, занятости и социальной защите Дубровенского райисполкома

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В Беларуси государство оказывает многодетным семьям колоссальную поддержку. Одной из ее форм является семейный капитал. Программа семейного капитала действует с 2015 года. В Беларуси на 1 декабря 2019 года открыто более 76,8 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму свыше 768,7 млн. долларов.

В Дубровенском районе за период с 1 января 2015 года до настоящего времени открыто 104 депозитных счета на семейный капитал. Первая пятилетка программы завершается 31 декабря 2019 года. Эффективность этой меры стала поводом для продления ее на новую пятилетку (2020-2024 гг.) и разработки изменений в порядке использования средств семейного капитала.

Обо всем по порядку в беседе с Олесей ЗВЕРЬКОВОЙ, начальником управления по труду, занятости и социальной защите Дубровенского райисполкома (на снимке).

Семейный капитал — это единовременное предоставление семьям безналичных денежных средств при рождении (усыновлении, удочерении) третьего и последующего детей. Семейный капитал предоста­вляется в размере 10 000 долларов США при рождении (усыновлении, удочерении) третьего и последующих детей в период 2015-2019 годах, а при рождении (усыновлении, удочерении) в 2020-2024 годах третьего и последующих детей — в размере 22 500 бел. рублей. При этом для сохранения покупательской способности, начиная с 1 января 2021 г., размер семейного капитала будет ежегодно индексироваться в зависимости от темпов роста потребительских цен.

—Олеся Игоревна, напомните нашим читателям, что является условием для назначения семейного капитала.

—Основными условиями назначения семейного капитала являются:

рождение (усыновление, удочерение) третьего и последующего ребенка (детей) в период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2024 г.;

с учетом родившегося (усыновленного, удочеренного) ребенка (детей) в семье воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет;

мать (мачеха) в полной семье, родитель в неполной семье — граждане нашей страны и постоянно проживают в ней;

дети также постоянно проживают на территории Республики Беларусь.

Если в полной семье мать (мачеха) не имеет права на назначение семейного капитала, такое право имеет отец (отчим) при соблюдении всех иных вышеназванных условий.

При раздельном проживании родителей, расторгнувших брак или не состоя­вших в браке, дети учитываются в семье одного из родителей, на воспитании которого они находятся.

—Куда и в какие сроки с момента рождения третьего ребенка в семье необходимо обращаться?

—За назначением семейного капитала мать (мачеха) в полной семье, родитель в неполной семье вправе обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) в течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего и последующих детей.

В случае пропуска указанного срока мест­ный исполнительный и распорядительный орган вправе восстановить его с учетом конкретных обстоятельств.

Решение о назначении (отказе в назначении) семейного капитала принимается местным исполнительным и распорядительным органом в месячный срок со дня подачи заявления о его назначении.

—Где размещаются средства семейного капитала и на что они могут быть направлены?

—Средства семейного капитала размещаются во вклады (депозиты) «Семейный капитал» в ОАО «АСБ «Беларусбанк».

По общему правилу, право на распоряжение средствами семейного капитала возникает лишь по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала. Однако законодатель­ство предусматривает возможность использовать средства семейного капитала досрочно. До 31 декабря 2019 года средства семейного капитала могут быть использованы досрочно только лишь на получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранение, в порядке и по перечню, определяемым Мини­стерством здравоохранения Республики Беларусь.

Однако с 1 января 2020 г. в связи с вступлением в силу Указа Президента Республики Бела­русь от 18.09.2019 г. №345 «О семейном капитале» направления досрочного использования средств семейного капитала расширены. Они могут быть направлены на:

строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшим (состоявшими) на таком учете на дату заключения кредитного договора;

получение на платной основе членом (членами) семьи высшего образования 1 ступени, средне-специального образования в государственных учреждениях образования;

получение членом (членами) семьи следующих платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения:

для медицинского применения иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицин­ских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств;

стоматологические услуги (протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса).

—Скажите, кому из членов семьи предоставлено право распоряжаться средствами семейного капитала?

—Право на распоряжение средствами семейного капитала предоставляется любому члену семьи с согласия других членов семьи. Если согласие членов семьи не достигнуто, семейный капитал распределяется между всеми членами семьи в равных долях.

Кстати, в целях обеспечения равных возможностей для многодетных семей, которым семейный капитал назначен ранее (по программе 2015-2019 годов), Указом также предоставлено им право на досрочное использование данных средств на указанные цели.

—А если принято решение воспользоваться семейным капиталом после 18-летия ребенка, на какие цели он может быть использован?

—После истечения 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на семейный капитал, средства семейного капитала могут быть использованы по одному или нескольким направлениям:

улучшение жилищных условий;

получение образования;

получение медицинской помощи;

получение услуг в сфере социального обслуживания;

формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя, (удочерителя).

На иные цели средства семейного капитала использованы быть не могут

В случае необоснованного использования средств семейного капитала они подлежат возврату в доход республиканского бюджета. При отказе от добровольного возврата необоснованно использованных средств семейного капитала они взыскиваются в судебном порядке.

—Спасибо за беседу.

Светлана ШУРПАКОВА.