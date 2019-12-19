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Российская журналистка притворилась белоруской, чтобы задать вопрос Путину
Источник материала: Партизан
Корреспондентка российского телеканала «Министерство идей» Мария Нагибина показала на пресс-конференции Владимира Путина табличку «Минск», введя его в заблуждение.
«Дима (пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. — Прим.), извини, там вот поднимался плакатик... Поднимали «Минск», — сказал Путин, указав на эту журналистку.
Таким образом она получила слово. Коллега из настоящего белорусского СМИ подтвердила Office Life, что вопрос журналистки не был связан с Минском. На видео с пресс-конференции она задает вопрос, касающийся Горбачева и СССР, упоминая Беларусь в не совсем понятном контексте некой «территориальной целостности».
Судя по контенту телеканала, который представляла Мария Нагибина на пресс-конференции, СМИ связано с одним из радикальных российских политических движений.
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Корреспондентка российского телеканала «Министерство идей» Мария Нагибина показала на пресс-конференции Владимира Путина табличку «Минск», введя его в...
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