Российская журналистка притворилась белоруской, чтобы задать вопрос Путину

















«Дима (пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. — Прим.), извини, там вот поднимался плакатик... Поднимали «Минск», — сказал Путин, указав на эту журналистку.

Таким образом она получила слово. Коллега из настоящего белорусского СМИ подтвердила Office Life, что вопрос журналистки не был связан с Минском. На видео с пресс-конференции она задает вопрос, касающийся Горбачева и СССР, упоминая Беларусь в не совсем понятном контексте некой «территориальной целостности».





Судя по контенту телеканала, который представляла Мария Нагибина на пресс-конференции, СМИ связано с одним из радикальных российских политических движений.



