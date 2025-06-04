Источник материала: ProBusiness

Кредитование в Беларуси продолжает демонстрировать устойчивый рост среди как юридических, так и физических лиц. За первые четыре месяца 2025 года объем кредитной задолженности продолжает увеличиваться, несмотря на колебания в динамике прироста по месяцам. Основной акцент смещается на рост задолженности физических лиц, который показывает более стабильное увеличение по сравнению с юрлицами, что даже заставило регулятора потребовать у банков изменения подходов к кредитованию. «Про бизнес» посмотрел на общую картину по стране и заметил интересные региональные различия.

Физические лица увеличивают кредитные обязательства более стабильно и предсказуемо

В 2024 году кредитование в Беларуси демонстрировало положительную динамику и среди юридических, и среди физических лиц. На начало года задолженность юрлиц составляла 52,5 млрд BYN, а физических — 20,5 млрд BYN. К концу года эти показатели увеличились до 58,3 млрд и 25,5 млрд BYN соответственно. Таким образом, за прошлый год рост кредитования юридических лиц составил около 11%, а физических — более 24%.

На начало 2025 года кредитование продолжило расти: в январе задолженность юридических лиц достигла 59 млрд BYN, а физических — 26,2 млрд BYN. К апрелю 2025 года эти показатели возросли до 60,3 млрд и 27,1 млрд BYN соответственно. Это означает, что юридические лица нарастили кредитный портфель на 2,2% с начала года, а физические лица — на 3,7%. Прирост задолженности физических лиц показывает бóльшую стабильность по сравнению с юрлицами, что может свидетельствовать о повышенной потребительской активности на фоне роста доходов населения.

Если рассматривать прирост задолженности поквартально, то юридические лица демонстрируют более значительные колебания: например, в феврале 2024 года рост составил 427 млн BYN, а в июне — произошло снижение на 141 млн BYN. В то же время, физические лица показывают более стабильный прирост: наибольший прирост в 2024 году отмечен в августе (567 млн BYN), а в начале 2025-го прирост продолжил стабильно расти — в январе составил 705 млн BYN.

Таким образом, динамика кредитования в Беларуси на старте 2025 года демонстрирует продолжение прошлогодних тенденций: физические лица увеличивают кредитные обязательства более стабильно и предсказуемо, тогда как кредитование юридических лиц сопровождается периодическими колебаниями.





Динамика кредитования юридических лиц по регионам Беларуси: основные тенденции

Наибольший объем кредитной задолженности среди юридических лиц на начало 2025 года традиционно отмечается в Минске — 22,325 млрд BYN (на 1 апреля). Это неудивительно, поскольку столица остается экономическим центром страны, где сосредоточено множество крупных предприятий и организаций. За ней следует Минская область с показателем 9,896 млрд BYN, что также отражает концентрацию промышленности и деловой активности в центральном регионе страны. В то же время, наименьшие объемы задолженности зафиксированы в Могилевской области — всего 3,597 млрд BYN на ту же дату, что отражает относительно низкий уровень экономической активности и меньшую концентрацию крупных юридических лиц в регионе.





Наибольшие и наименьшие месячные изменения

С точки зрения месячного прироста задолженности, наиболее заметное увеличение зафиксировано в Минской области в декабре 2024 года — рост составил около 318 млн BYN. Это связано с увеличением объемов кредитования предприятий перед новогодними расходами и завершением годовых финансовых циклов. Наименьшее изменение наблюдается в Гродненской области в июле 2024 года, где прирост составил всего 38 млн BYN, что указывает на относительную стабильность кредитных операций в регионе.





Лидеры и аутсайдеры по росту кредитования с начала 2024 года





Если рассматривать прирост объема кредитования с начала 2024 года, самым динамичным регионом оказался Минск, где с января 2024 по апрель 2025 года объем кредитной задолженности вырос с 19,614 до 22,325 млрд BYN — увеличение на 13,8%. Второе место по темпам роста занимает Минская область с приростом на 22,7% за тот же период. Наименьший прирост демонстрирует Могилевская область, где кредитный портфель с начала 2024 года практически не изменился, оставаясь на уровне около 3,6 млрд BYN. Это свидетельствует о стагнации экономической активности в регионе, что может быть связано с низкой инвестиционной активностью и отсутствием крупных промышленных проектов.

Динамика кредитования физических лиц по регионам Беларуси

На начало 2025 года наибольший объем задолженности среди физических лиц также зафиксирован в Минске — 6,157 млрд BYN (на 1 апреля). Это отражает высокую концентрацию населения и активное кредитное потребление в столице. За Минском следует Минская область с задолженностью в 5,461 млрд BYN, что также подтверждает высокий уровень экономической активности в центральном регионе. Наименьший объем задолженности среди физических лиц наблюдается в Могилевской области — 2,504 млрд BYN, что связано с более скромными возможностями кредитования и меньшей численностью населения в регионе.

Если рассматривать динамику роста с начала 2024 года, наиболее существенное увеличение задолженности наблюдается в Минске, где показатель вырос с 4,382 млрд BYN до 6,157 млрд BYN на апрель 2025 года (+41%). Это указывает на активное использование кредитных продуктов жителями столицы, что может быть обусловлено относительно высоким уровнем доходов и стабильностью занятости. Также высокие темпы роста зафиксированы в Минской (+36%) и Брестской (+28%) областях. Наименьший прирост с начала 2024 года демонстрирует Могилевская область (+28%), что говорит о меньшей кредитной активности населения и более сдержанной финансовой политике банков в регионе.

На 1 апреля 2025 года структура кредитования юридических и физических лиц в Беларуси претерпела небольшие изменения по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Основной тренд — рост кредитной активности физических лиц в большинстве регионов, особенно в Минске (с 21,6% до 22,7%) и Минской области (с 19,6% до 20,1%). В то же время, в ряде областей, таких как Брестская и Гродненская, доля физлиц в общем объеме задолженности несколько снизилась, что может указывать на осторожное кредитное поведение населения.





В кредитовании юридических лиц наблюдается неоднородная динамика. В Минске доля юрлиц увеличилась с 36,4% до 37,0%, что подтверждает стабильное развитие столичного бизнес-кластера, тогда как в Могилевской области произошло снижение — с 7,4% до 6,0%, отражающее возможное сокращение деловой активности. В Минской области также зафиксирован умеренный рост — с 15,8% до 16,4%. Таким образом, динамика кредитования на начало 2025 года демонстрирует преимущественный рост активности физлиц, в то время как показатели по юридическим лицам варьируются в зависимости от региона.

Выводы

Таким образом, региональная картина кредитования в Беларуси в начале 2025 года демонстрирует заметные различия между юридическими и физическими лицами. Основной тренд — рост кредитной активности физических лиц, особенно в Минске и Минской области, где задолженность существенно увеличилась на фоне высокого уровня потребительского кредитования и роста доходов населения. В то же время кредитование юридических лиц показывает неоднородную динамику: значительный рост отмечается в столице и Минской области, что связано с концентрацией бизнеса и промышленности, тогда как в Могилевской области наблюдается снижение, отражающее снижение деловой активности. На старте 2025 года кредитный рынок Беларуси отражает как стремление населения к активному потреблению в экономически развитых регионах, так и отчетливый разрыв в деловой активности между столицей и менее экономически сильными областями.