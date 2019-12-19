|
Подкат аргентинца назвали самым жутким в 2019 году
Источник материала: Tut.by
Аргентинский футболист Лукас Торрес совершил грубый подкат двумя ногами во время финального матча лиги Лухана. Торрес сбил соперника, после чего за пострадавшего вступились одноклубники. В итоге между игроками двух команд завязалась драка. По мнению крупного спортивного телеканала ESPN, это самый жуткий фол года,
Инцидент произошел на последних секундах встречи, когда клуб Лукаса проигрывал со счётом 1:4. Вскоре прозвучал финальный свисток и команды покинули поле. По дороге в раздевалки футболисты обменивались оскорблениями.
Этот случай стал не первым, когда Торрес совершает неспортивный поступок во время футбольного матча. В 2016 году он получил 24-дневную дисквалификацию за нападение на рефери. Тогда причиной инцидента стала красная карточка, показанная игроку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В итоге между игроками двух команд завязалась драка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)