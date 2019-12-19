ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подкат аргентинца назвали самым жутким в 2019 году

20.12.2019 10:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Аргентинский футболист Лукас Торрес совершил грубый подкат двумя ногами во время финального матча лиги Лухана. Торрес сбил соперника, после чего за пострадавшего вступились одноклубники. В итоге между игроками двух команд завязалась драка. По мнению крупного спортивного телеканала ESPN, это самый жуткий фол года, передает championat.

Инцидент произошел на последних секундах встречи, когда клуб Лукаса проигрывал со счётом 1:4. Вскоре прозвучал финальный свисток и команды покинули поле. По дороге в раздевалки футболисты обменивались оскорблениями.

Этот случай стал не первым, когда Торрес совершает неспортивный поступок во время футбольного матча. В 2016 году он получил 24-дневную дисквалификацию за нападение на рефери. Тогда причиной инцидента стала красная карточка, показанная игроку.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В итоге между игроками двух команд завязалась драка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Во благо здоровья, во благо людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика