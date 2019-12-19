Подкат аргентинца назвали самым жутким в 2019 году

Источник материала: Tut.by

Аргентинский футболист Лукас Торрес совершил грубый подкат двумя ногами во время финального матча лиги Лухана. Торрес сбил соперника, после чего за пострадавшего вступились одноклубники. В итоге между игроками двух команд завязалась драка. По мнению крупного спортивного телеканала ESPN, это самый жуткий фол года, передает championat.

Инцидент произошел на последних секундах встречи, когда клуб Лукаса проигрывал со счётом 1:4. Вскоре прозвучал финальный свисток и команды покинули поле. По дороге в раздевалки футболисты обменивались оскорблениями.

How are the lower leagues in Argentina? I’m glad you asked! pic.twitter.com/OYrbB0qPsP — Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) 18 декабря 2019 г.

Этот случай стал не первым, когда Торрес совершает неспортивный поступок во время футбольного матча. В 2016 году он получил 24-дневную дисквалификацию за нападение на рефери. Тогда причиной инцидента стала красная карточка, показанная игроку.