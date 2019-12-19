Внимание, розыск! Под Пинском автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Источник материала: Tut.by

На трассе М10 в Пинском районе неустановленный автомобиль насмерть сбил мужчину, водитель с места аварии скрылся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 19 декабря в промежутке с 22.00 до 23.20. Неустановленный автомобиль ехал по трассе М10 Кобрин — Гомель — граница РФ и на 419-м километре дороги сбил 72-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Водитель с места аварии уехал. Сейчас ведутся его поиски.

ГАИ Брестской области просит граждан, располагающих какой-либо информацией о ДТП, сообщить по телефонам: 8016 236 262 или 102.