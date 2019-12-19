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Минчанка украла у подруги пальто, надела его и пришла к ней в гости

20.12.2019 10:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчанка украла у подруги пальто, надела его и пришла к ней в гости
ГУВД Мингорисполкома

По словам женщины, она обнаружила пропажу верхней одежды еще в апреле, но не придала этому значения. Спустя полгода к ней в гости наведалась подруга, одетая в ее пальто. Заявительница сразу же узнала свою вещь и вызвала милицию, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Подозреваемая вину отрицала. Она уверяла, что сама купила пальто. Однако в верхней одежде была отличительная черта, о которой сообщила заявительница: с внутренней стороны одежды подкладка была зашита красными нитками.

Пальто возвращено владелице. Действиям минчанки дадут правовую оценку.

Минчанка украла у подруги пальто, надела его и пришла к ней в гости
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В милицию поступило заявление от минчанки. Она сообщила о том, что ее 45-летняя знакомая похитила пальто.
 
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