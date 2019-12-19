Минчанка украла у подруги пальто, надела его и пришла к ней в гости

Источник материала: Аргументы и факты

По словам женщины, она обнаружила пропажу верхней одежды еще в апреле, но не придала этому значения. Спустя полгода к ней в гости наведалась подруга, одетая в ее пальто. Заявительница сразу же узнала свою вещь и вызвала милицию, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Подозреваемая вину отрицала. Она уверяла, что сама купила пальто. Однако в верхней одежде была отличительная черта, о которой сообщила заявительница: с внутренней стороны одежды подкладка была зашита красными нитками.