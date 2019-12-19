Лукашенко улетел на очередные переговоры с Путиным об интеграции

Источник материала: Ежедневник



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В Санкт-Петербурге Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите глав государств СНГ. Но самым главным и напряженным пунктом программы обещает стать встреча с Путиным.

Напомним, что встреча российского и белорусского президентов является продолжением долгих и трудных переговоров между странами на интеграционную тематику. Последний раз президенты обсуждали интеграцию 7 декабря, тогда переговоры продлились несколько часов, однако восемь дорожных карт из 31 так и не были согласованы.

Правительства двух стран последние месяцы занимались этим вопросом, однако очевидно, что принципиальные моменты – по цене на газ для Беларуси (действующий контракт заканчивается вместе с уходящим годом), по компенсации Беларуси потерь от налогового маневра в российской нефтяной отрасли и др. - отданы на откуп президентам.

Последние высказывания глав государств на интеграционную тематику свидетельствуют о том, что позиции Беларуси и России по-прежнему далеки. Так, Владимир Путин заявил вчера, что «дотировать» Беларусь (снижением цены на газ) при нерешенном будущем Союзного государств для России было бы ошибкой. Российский президент также говорил о необходимости создания общих контрольных и эмиссионных органов.

Белорусская сторона, в свою очередь, настаивает, что союзнические отношения подразумевают равные условия для энергетического сектора (цена на газ на уровне Смоленской области), рынка товаров и т.д., поэтому о дотировании белорусской экономики Россией говорить некорректно. Более ранние заявления Лукашенко о том, нужен ли вообще "такой Союз", вывели дискуссию с экономического на политический уровень. Это вчера признал и Путин, заявив о том, что для решения интеграционных вопросов нужна политическая воля обеих сторон.

Удастся ли президентам согласовать позиции до Нового года, станет ясно, возможно, уже сегодня. О реакции белорусской стороны на вчерашние ультимативные высказывания Путина пока не известно. Впрочем, новоизбранный спикер Совета Республики, а ранее - глава Администрации президента Наталья Кочанова заявила на выступлении перед сенаторами вчера, что позиция Беларуси остается неизменной - "развитие интеграции должно осуществляться с учетом национальных интересов и строго на основе принципов, заложенных в договоре: равные условия для субъектов хозяйствования, равный доступ к рынкам без изъятий и ограничений".

