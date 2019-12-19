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«Вошло в моду путешествовать не только по миру, но и по нашей стране». В Минске прошёл туристический конкурс «Познай Беларусь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске прошла торжественная церемония награждения ежегодного туристического смотра-конкурса «Познай Беларусь».
Призы вручили лучшим в 10 номинациях, среди которых «Фотография года», «Рассказы о малой Родине», «Музеи и объекты развлечения года». На праздник пригласили всех участников.
Кстати, для большинства из них конкурс действительно стал традиционным: многие становятся лауреатами не впервые. Кстати, в этот раз свои заявки прислало рекордное количество участников – 800 человек, а это почти в три раза больше, чем в 2018 году.
Валерий Паращенко, директор национального агентства по туризму:
Алексей Драпеза, участник конкурса:
Конкурс проводился в 17-й раз. Организаторы отмечают, что и в 2020 году традиция сохранится. Награды будут вручены в тех же 10 номинациях, поэтому потенциальные участники уже сейчас могут начинать задумываться, в чём есть шанс стать лучшими.
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«Вошло в моду путешествовать не только по миру, но и по нашей стране». В Минске прошёл туристический конкурс «Познай Беларусь»
Новости Беларуси. В Минске прошла торжественная церемония награждения ежегодного туристического смотра-конкурса «Познай Беларусь». Призы вручили лучшим в 10...
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