В Гомеле девушка спровоцировала ДТП с участием четырех автомобилей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария с участием четырех автомобилей произошла на проспекте в Гомеле.

По информации МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось 19 декабря вечером. За рулем Mercedes находилась 21-летняя девушка. Она ехала в левой полосе по проспекту Речицкий, а в соседней полосе автомобилем Jeep Grand Cherokee управлял 41-летний супруг девушки.

Они оба начали движение при включении зеленого сигнала светофора, пересекли перекресток. Девушка не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем мужа. От удара ТС выехало за пределы проезжей части.



Фото: МВД

Mercedes отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с BMW и Opel. Девушку доставили в больницу – после осмотра и оказания медпомощи пострадавшую отпустили домой.

У водителя BMW, который также обратился за медицинской помощью, имелись признаки алкогольного опьянения – более 1 промилле.

Проводится проверка.