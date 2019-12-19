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В Гомеле девушка спровоцировала ДТП с участием четырех автомобилей

20.12.2019 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария с участием четырех автомобилей произошла на проспекте в Гомеле.  

По информации МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось 19 декабря вечером. За рулем Mercedes находилась 21-летняя девушка. Она ехала в левой полосе по проспекту Речицкий, а в соседней полосе автомобилем Jeep Grand Cherokee управлял 41-летний супруг девушки.  

Они оба начали движение при включении зеленого сигнала светофора, пересекли перекресток. Девушка не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем мужа. От удара ТС выехало за пределы проезжей части.  

В Гомеле девушка спровоцировала ДТП с участием четырех автомобилей
Фото: МВД  

Mercedes отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с BMW и Opel. Девушку доставили в больницу – после осмотра и оказания медпомощи пострадавшую отпустили домой.  

У водителя BMW, который также обратился за медицинской помощью, имелись признаки алкогольного опьянения – более 1 промилле.  

Проводится проверка.  

В конце ноября в Гомеле на переходе Renault сбил женщину и ее 7-летнюю дочь – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Авария с участием четырех автомобилей произошла на проспекте в Гомеле.   По информации МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось 19...
 
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