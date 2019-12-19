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В Гомеле девушка спровоцировала ДТП с участием четырех автомобилей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария с участием четырех автомобилей произошла на проспекте в Гомеле.
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Они оба начали движение при включении зеленого сигнала светофора, пересекли перекресток. Девушка не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем мужа. От удара ТС выехало за пределы проезжей части.
Mercedes отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с BMW и Opel. Девушку доставили в больницу – после осмотра и оказания медпомощи пострадавшую отпустили домой.
У водителя BMW, который также обратился за медицинской помощью, имелись признаки алкогольного опьянения – более 1 промилле.
Проводится проверка.
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Новости Беларуси. Авария с участием четырех автомобилей произошла на проспекте в Гомеле. По информации МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось 19...
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