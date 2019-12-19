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До +10°С ожидается в Беларуси 21 декабря
20.12.2019 12:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
До 10 градусов тепла ожидается в Беларуси в субботу, 21 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В предстоящие сутки, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Ветер будет южный, юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы составят до 14 м/с.
Ночью ожидается от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, днем будет плюс 3-8, по юго-западу - до 10 градусов тепла.
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БЕЛТА До 10 градусов тепла ожидается в Беларуси в субботу, 21 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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