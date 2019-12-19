Первый зампред Беларусбанка, осужденный на 7,5 лет, помилован

Источник материала: Ежедневник



фото: belsat.eu

В сентябре 2018 года Геннадий Господарик был осужден за взяточничество. Они признал вину и возместил ущерб в размере 200 тысяч долларов.

Как сообщает tut.by со ссылкой на источники, бывший зампред Беларусбанка, осужденный на 7,5 лет заключения, уже находится на свободе. Сообщается, что Господарика помиловал президент. Экс-банкир был взят под стражу летом 2016 года. Таким образом, к моменту освобождения он отбыл больше половины назначенного судом срока.