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Первый зампред Беларусбанка, осужденный на 7,5 лет, помилован

20.12.2019 12:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Первый зампред Беларусбанка, осужденный на 7,5 лет, помилован

фото: belsat.eu

В сентябре 2018 года Геннадий Господарик был осужден за взяточничество. Они признал вину и возместил ущерб в размере 200 тысяч долларов.

Как сообщает tut.by со ссылкой на источники, бывший зампред Беларусбанка, осужденный на 7,5 лет заключения, уже находится на свободе. Сообщается, что Господарика помиловал президент. Экс-банкир был взят под стражу летом 2016 года. Таким образом, к моменту освобождения он отбыл больше половины назначенного судом срока.

 
 
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В сентябре 2018 года Геннадий Господарик был осужден за взяточничество. Они признал вину и возместил ущерб в размере 200 тысяч долларов.
 
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