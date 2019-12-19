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Первый зампред Беларусбанка, осужденный на 7,5 лет, помилован
20.12.2019 12:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belsat.eu
В сентябре 2018 года Геннадий Господарик был осужден за взяточничество. Они признал вину и возместил ущерб в размере 200 тысяч долларов.
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В сентябре 2018 года Геннадий Господарик был осужден за взяточничество. Они признал вину и возместил ущерб в размере 200 тысяч долларов.
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