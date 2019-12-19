Алиса будет читать сказки на белорусском языке от Лявона Вольского

Укладывая ребенка спать, можно попросить: «Алиса, поставь сказку от Лявона Вольского» — и послушать народную сказку «Баран бок абадран» в исполнении известного музыканта.

Кроме «Барана» в репертуаре Алисы есть сказка «Сляпы, глухі і бязногі» в версии Руси из проекта Shuma и «Піліпка-сынок»: музыканты из группы NaviBand записали её дуэтом. Все артисты сами выбрали истории, которые им ближе, и прочитали так, как читали бы собственным детям.

«Сказки Алисы слушают всей семьёй, а некоторые взрослые любят их даже больше, чем дети, — говорит директор по развитию Яндекса в Беларуси Евгений Лашкевич. — Народные сказки рассказывают о взаимовыручке, смелости, добре, справедливости — и мы очень рады, что теперь в Беларуси их будут слушать на родном языке».

Послушать сказки на белорусском можно в умных колонках Яндекса: Станции и Станции Мини, а также в приложении Яндекс для iOS и Android, в Браузере, Навигаторе и других устройствах и приложениях Яндекса, где есть Алиса. Наряду с белорусскими Алиса знает более сотни сказок на русском языке. Некоторые из них рассказывают российские звёзды: Алёна Долецкая, Татьяна Лазарева, Антон Комолов и другие.