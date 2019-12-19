«Их дело копать, а не обсуждать»: в Гольшанах строители разрушили памятник, которому 700 лет

Источник материала: KYKY

Рядом с Гольшанским замком (Ошмянский район) решили заняться благоустройством территории. Во время работ строители нашли кладбище: историки знали о его существовании и раньше, но не брались за поиски из-за «огромного объема труда». Кладбище в Гольшанах – это памятник археологии, которому около 700 лет. Теперь он разрушен, пишет «Региональная газета».

Копать, а не обсуждать

Первым забил тревогу экс-сотрудник Института истории Евгений Власовец. Он связался со своими коллегами, в том числе позвонил в Институт истории НАН. Но там сказали, что о благоустройстве вообще ничего не слышали. Тогда 13 декабря Власовец вместе с археологом Павлом Кинько приехал к замку и увидел, что пострадало не только кладбище, но и культурный слой замка. Со слов Власовца, он и Кинько увидели человеческие кости, но работники не обратили на них внимание: «Им – все равно. Их дело копать, а не обсуждать».

В тот день, 13 декабря, Власовец и Кинько работали весь день: зачищали останки, но не успели до темноты. Параллельно связались с Институтом истории, чтобы они готовили документацию на археологические раскопки. В воскресенье, 15 декабря, собрали оставшиеся находки. «Между Институтом истории НАН и райисполкомом есть устная договоренность. Они признали вину и теперь должны выслать договор на подписание о проведении археологических работ», – сказал «Региональной газете» Власовец.

Вот что нашли рядом с замком в Гольшанах

Среди найденного есть женские украшения: серебряный перстень с камнем и серебряные бляшки, серебряные и бронзовые кольца, подвеску в виде бронзового ключа, нож в кожаных ножнах с медью, мечи и так далее. Все находки можно датировать 13-14 веками.

Что происходит с замком теперь

Как выяснили журналисты «РГ», строительные работы пока прекратились, но благоустройство продолжается. Со слов рабочих, о кладбище знают все, но стройка здесь велась «всю жизнь». «Делаем все, чтобы было место для парковки машин и автобусов, чтобы туристы могли свободно посещать замок», – заявил главный мастер Иван. Скорее всего, благоустраивать территорию возле замка закончат к концу декабря. Заказчик – управление капитального строительства Ошмян. Работы выполняет компания «Гранит +».

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