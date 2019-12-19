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В Каталонии увеличат туристический налог

20.12.2019 12:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Власти Каталонии планируют увеличить ставку туристического налога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что за ночёвку в Барселоне в отеле категории четыре звезды туристам придётся платить на 60 центов больше, а для постояльцев пятизвездочных гостиниц платёж вырастет на евро.

В Каталонии увеличат туристический налог

Коснётся нововведение и пассажиров круизов. Для тех, кто будет находиться в городе менее 12 часов, ставка увеличится до 3 евро. Предполагается, что новый туристический налог, который планируют ввести уже в 2020 году, принесёт казне региона 21 миллион евро. Полученные деньги пойдут на поддержание городской инфраструктуры.

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Новости Испании. Власти Каталонии планируют увеличить ставку туристического налога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что за ночёвку...
 
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