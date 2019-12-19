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Как прошёл минский митинг за интеграцию с Россией – в одной картинке
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 20 декабря, на минской Октябрьской площади должен был пройти митинг сторонников интеграции с Россией. В разговоре с журналистами, анонсируя событие, они
Акцию собирались провести с 12:00 до 13:00 и только на Октябрьской площади: активисты говорили, что это принципиальный вопрос, а сам митинг должен стать «огромным государственным мероприятием». Что же, взгляните, как это было:
Итог: на акцию никто не пришел – только журналисты.
Чуть позже в беседе с TUT.by председатель «Бессмертного полка» Валерий Драко, который подписывал заявку на проведение митинга,
«Мы увидели, что ГУВД предупредило Северинца о небезопасности массовых мероприятий, это два. Если выводить народ – это подставлять его, если у оппозиции есть деньги на оплату штрафов тех, кого потом осудят, то у нас нет. Поэтому мы решили отказаться от проведения акции», – подытожил Драко.
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