Как прошёл минский митинг за интеграцию с Россией – в одной картинке

Источник материала: KYKY

Сегодня, 20 декабря, на минской Октябрьской площади должен был пройти митинг сторонников интеграции с Россией. В разговоре с журналистами, анонсируя событие, они гордо заявляли , что соберут не меньше людей, чем оппозиция. Активисты отправляли обращение в Администрацию президента – и просили разрешения и поддержки, ведь «вопрос интеграции России и Беларуси крайне важен для наших народов».

Акцию собирались провести с 12:00 до 13:00 и только на Октябрьской площади: активисты говорили, что это принципиальный вопрос, а сам митинг должен стать «огромным государственным мероприятием». Что же, взгляните, как это было:

Итог: на акцию никто не пришел – только журналисты.

Чуть позже в беседе с TUT.by председатель «Бессмертного полка» Валерий Драко, который подписывал заявку на проведение митинга, объяснил , что случилось. Первая причина – активисты выгорели. Вторая – в Администрации президента посоветовали идти в Мингорисполком. А там сказали, делать нужно по закону: согласовывать массовое мероприятие за десять дней. Десяти дней у сторонников интеграции в запасе не было.

«Мы увидели, что ГУВД предупредило Северинца о небезопасности массовых мероприятий, это два. Если выводить народ – это подставлять его, если у оппозиции есть деньги на оплату штрафов тех, кого потом осудят, то у нас нет. Поэтому мы решили отказаться от проведения акции», – подытожил Драко.