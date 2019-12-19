Зампред «Белнефтехима» сказал, что будет с ценами на бензин в Беларуси в связи с подорожанием нефти

Источник материала: Ежедневник



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Андрей Бунаков назвал стратегию поэтапного изменения цен на автотопливо самой оптимальной, поскольку она позволяет соблюсти баланс цены и качества и защитить интересы автовладельцев.

Об этом зампред концерна «Белнефтехим» рассказал в интервью порталу «Нефтехимия» .

Как будут меняться цены на нефть

Бунаков, в частности, предположил рост цен на нефть в будущем году. Как известно, в бюджете Беларуси на 2020 год заложена цена нефти в 60 долларов за баррель. Однако уже в декабре средняя котировка достигла 66,3 доллара за баррель. Как пояснил Бунаков, из-за роста цены, а также негативного влияния налогового маневра и вызванных этим колебаний курса белорусского рубля цена сырья, поставляемого на белорусские НПЗ, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года.

«В результате снижается эффективность нефтепереработки, ведь в себестоимости нефтепродуктов около 90% занимает нефть и другие ресурсы, приобретаемые за валюту», - констатировал зампред концерна.

Более того, страны-экспортеры нефти (ОПЕК) в начале декабря договорились сократить нефтедобычу в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки. Безусловно, это вызовет рост цен на нефть, признал Бунаков. Еще одним фактором роста цен станет прогресс в урегулировании торгового спора между США и Китаем и замедление роста нефтедобычи в Америке.

Таким образом, подытожил руководитель концерна, в будущем году ситуация будет сложной – рынок столкнется с ростом котировок и дефицит нефти (это следует из отчетов ОПЕК и информации международных инвестиционных банков).

Бунаков допустил, что все эти факторы приведут к росту цена на нефть до 80 долларов за баррель.

Что будет с ценами на бензин

Как отметил Бунаков, на европейских рынках в связи со сложившейся ситуацией автомобильное топливо подорожало на 2-7%. В Беларуси моторное топливо тоже дорожало, однако его цена по-прежнему на 30-40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках.

Бунаков подчеркнул, что для обеспечения баланса интересов производителей и потребителей Беларуси важно сохранить энергетическую безопасность Беларуси. Это возможно лишь при устойчивом развитии отечественной нефтепереработки. Белорусские НПЗ повышают эффективность и снижают затраты на производство за счет модернизации и реконструкции технологических объектов. Экономический эффект от реализации мероприятий по снижению затрат за 2019 год оценивается в 60 млн долларов, сообщил представитель Белнефтехима.

Что же касается цен на топливо, то самой оптимальной стратегией Белнефтехим по-прежнему считает их поэтапное изменение, которое в Беларуси окрестили «стратегией копейки».