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Единые рынки энергоносителей, транспорта и кооперация. На саммите ЕАЭС рассмотрят 11 вопросов

20.12.2019 13:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Петербурге 20 декабря пройдет саммит ЕАЭС. Новостей ждут в пяти странах Союза, а Беларусь – ещё и со встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета ещё утром. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту «Пулково».

Единые рынки энергоносителей, транспорта и кооперация. На саммите ЕАЭС рассмотрят 11 вопросов


Единые рынки энергоносителей, транспорта и кооперация. На саммите ЕАЭС рассмотрят 11 вопросов

Ожидается, что встреча лидеров евразийской пятерки пройдет в узком и расширенном составах. Среди основных тем для обсуждения – итоги развития интеграционного взаимодействия в 2019 году. Президенты не обойдут вниманием имеющиеся проблемы и перспективы совместной работы в 2020-м. 

Единые рынки энергоносителей, транспорта и кооперация. На саммите ЕАЭС рассмотрят 11 вопросов


До начала саммита глава государства проводит двустороннюю встречу с Владимиром Путиным. Это продолжение переговорного процесса по экономической интеграции. Может, встреча на Неве станет более плодотворной, чем в Бочаровом ручье. Хотя спорные моменты известны. 

Единые рынки энергоносителей, транспорта и кооперация. На саммите ЕАЭС рассмотрят 11 вопросов


То, что Москва называет льготами, по мнению нашей стороны – равные условия. Если их нет – нет и дальнейшей интеграции. Не стоит забывать, что именно Союзное государство является маяком для экономического сближения и для Евразийского экономического союза.

Единые рынки энергоносителей, транспорта и кооперация. На саммите ЕАЭС рассмотрят 11 вопросов

Единые рынки энергоносителей и транспорта, тогда и европейские квоты-дозволы потеряют актуальность. Промышленная и научная кооперация. Повестка ЕАЭС, как под копирку, отражает актуальные темы Союзного государства. А без их решения Евразийское экономическое пространство так и останется площадкой для геополитических игр.

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге: какие темы планируют обсудить

Единые рынки энергоносителей, транспорта и кооперация. На саммите ЕАЭС рассмотрят 11 вопросов

На саммите должны рассмотреть 11 вопросов. В том числе кадровые, определиться с председателем коллегии Евразийской комиссии. Пост пророчат нашему Михаилу Мясниковичу.

Михаил Мясникович: «Каждая моя новая должность в определённой степени пугала. Я всё время переживал, что не справлюсь»

А позиция Минска, чтобы между двумя центрами силы – Китаем и Евросоюзом – Евразийская интеграция стала не просто буферной зоной, а ключом для «Большого евразийского партнёрства».   

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Петербурге 20 декабря пройдет саммит ЕАЭС. Новостей ждут в пяти странах Союза, а Беларусь – ещё и со встречи Александра Лукашенко с Владимиром...
 
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