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Единые рынки энергоносителей, транспорта и кооперация. На саммите ЕАЭС рассмотрят 11 вопросов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Петербурге 20 декабря пройдет саммит ЕАЭС. Новостей ждут в пяти странах Союза, а Беларусь – ещё и со встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета ещё утром. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту «Пулково».
Ожидается, что встреча лидеров евразийской пятерки пройдет в узком и расширенном составах. Среди основных тем для обсуждения – итоги развития интеграционного взаимодействия в 2019 году. Президенты не обойдут вниманием имеющиеся проблемы и перспективы совместной работы в 2020-м.
Единые рынки энергоносителей и транспорта, тогда и европейские квоты-дозволы потеряют актуальность. Промышленная и научная кооперация. Повестка ЕАЭС, как под копирку, отражает актуальные темы Союзного государства. А без их решения Евразийское экономическое пространство так и останется площадкой для геополитических игр.
На саммите должны рассмотреть 11 вопросов. В том числе кадровые, определиться с председателем коллегии Евразийской комиссии. Пост пророчат нашему Михаилу Мясниковичу.
А позиция Минска, чтобы между двумя центрами силы – Китаем и Евросоюзом – Евразийская интеграция стала не просто буферной зоной, а ключом для «Большого евразийского партнёрства».
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Новости Беларуси. В Петербурге 20 декабря пройдет саммит ЕАЭС. Новостей ждут в пяти странах Союза, а Беларусь – ещё и со встречи Александра Лукашенко с Владимиром...
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