Еда по стандарту. В Беларуси до сих пор действуют советские ГОСТы?

Источник материала: Аргументы и факты

Бытует мнение, что наши продукты такие качественные потому, что они делаются по ГОСТам времён СССР. Действительно ли эти стандарты такие высокие, как считается? Чем ГОСТ отличается от СТБ и почему на упаковках многих белорусских продуктов мы видим не первое и не второе, а «ТУ»? На эти и другие вопросы «АиФ» отвечает вместе с экспертами.

- Говорить о существовании советских ГОСТов сегодня не совсем корректно. После распада СССР государства - участники Содружества Независимых Государств (СНГ) подписали соглашение, которое признало стандарты ГОСТ времён СССР межгосударственными. Аббревиатуру оставили, - рассказал «АиФ» директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Александр СКУРАТОВ. - В первую очередь эти стандарты сохранили для того, чтобы избежать технических барьеров во взаимной торговле.

Далее страны вводили на своей территории те ГОСТы, в которых были заинтересованы.

В Беларуси на 2019 год действуют около 25 000 ГОСТов, из них 1995 касаются продуктов питания. При этом почти 15 000 документов (в том числе 661 - в части продуктов питания) были приняты до 1992 года.

- С момента распада СССР большая часть этих документов претерпела изменения. Наука, техника, технологии и методы контроля не стоят на месте, в стандарты систематически вносятся корректировки. Появляются и новые стандарты, которые разрабатываются уже в рамках СНГ. В последнее время их ежегодно принимается порядка 500, - добавляет заместитель директора по техническому нормированию, стандартизации и методологии оценки соответствия БелГИСС Ольга ИЛЬЯНКОВА.

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Какой стандарт «круче»

В 2019 году в Беларуси начата системная работа по пересмотру ГОСТов из числа принятых до 1992 года. Они касаются различных отраслей. На пищевую продукцию уже пересмотрели более 80 стандартов. В итоге 35 из них, например, на свежие картофель, капусту, овсяную крупу, сушеный виноград, оставили без изменений. То есть почти половину. Значит ли это, что советские ГОСТы были высочайшего уровня, если даже спустя треть века многие из них остаются в силе?

- Разработчик стремится установить в ГОСТе высочайшую планку требований к продукту. В процессе их открытого обсуждения участвуют все заинтересованные стороны - государство, бизнес, потребитель. Принимается стандарт, если достигнут консенсус. Сказать, что советские ГОСТы были лучше, чем нынешние, неправильно, - убеждена Людмила СКОРИНА, начальник отдела технического нормирования и стандартизации пищевой и сельскохозяйственной продукции БелГИСС.

Есть мнение, что в СССР не использовали пищевых добавок. Это неправда. Добавки использовали, просто их «ассортимент» был меньше.

Зачем нужны ТУ?

Чтобы найти в магазине продукт, сделанный по ГОСТу, надо постараться. Какую упаковку ни глянь, написано «ТУ». Можно ли считать такие продукты менее качественными? Что понимать под СТБ?

- ГОСТ - это межгосударственный стандарт. Он принимается Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, действующим в рамках СНГ. СТБ - это стандарт Республики Беларусь, который принимается на государственном уровне. Другие страны в его разработке не участвуют, - пояснила заместитель директора по информационному обеспечению БелГИСС Наталья ЯКОВЛЕВА.

Если ваша продукция сделана по ГОСТу, она автоматически соответствует требованиям других стран СНГ. Это удобно, например, если вы экспортёр. СТБ - документ национального уровня, но он имеет тот же статус, что и ГОСТ.

- Возьмём стандарт на сухое обезжиренное молоко. В республике на основе международных требований разработан свой СТБ, и уже на основе нашего СТБ потом разрабатывался ГОСТ, - утверждает Людмила Скорина.

ГОСТы и СТБ - консервативные документы. Внесение изменений в них может растянуться на целый год. Если предприятие хочет выпустить продукцию на рынок быстрее, оно может разработать технические условия, или ТУ.

- Для крупных производителей это возможность быстро выводить новые продукты на рынок, - говорит Александр Скуратов. - То, что на упаковке значится «ТУ», не говорит о том, что продукт хуже. Сама концепция производства в нашей стране подразумевает: государство контролирует требования безопасности. Не важно, идёт ли речь о продукции, выпущенной по ГОСТу, СТБ или ТУ. Что касается качества - это уже вопрос конкуренции на рынке. Если производитель считает нужным, то качественные характеристики товара могут быть как занижены, так и завышены по отношению к установленным в ГОСТ или СТБ. Важно, готов ли потребитель выбирать такой продукт.

Идём в магазин

При этом продукция, изготовленная по СТБ или ГОСТу, может отличаться от продукции сделанной по ТУ. Что имеется в виду, можно объяснить на примере производства «тушенки».

Содержание массовой доли жира в консервах по ТУ может быть выше, чем по межгосударственному стандарту. Это может говорить о том, что производитель использовал более жирное мясо. Нельзя сказать, что такой продукт хуже. Например, если вы любите жирную пищу, это ваш вариант.

Технические условия - это документы изготовителя. БелГИСС не имеет права в них вмешиваться. Только по желанию разработчика в институте могут провести проверку документа. При этом на рынке есть государственный надзор. Разные министерства в рамках своей компетенции контролируют соответствие продукции техническим регламентам, а также заявленным в маркировке показателям.

Кроме того, объекты торговли требуют от поставщиков документы, подтверждающие безопасность продукции.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

С 2008 года в Беларуси специальным знаком «Натуральный продукт» маркируется продукция, изготовленная из натурального продовольственного сырья животного, растительного или минерального происхождения, без применения методов генной инженерии, пищевых добавок, ароматизаторов и ионизирующего излучения для ее обработки. На предприятии-изготовителе также должна быть сертифицирована система менеджмента качества и (или) безопасности пищевой продукции. Знак выглядит как кольцо, внутри которого круг зеленого цвета и надпись «Натуральный продукт. Беларусь».

Основание для нанесения знака - наличие сертификата, который выдает Госстандарт на основании решения комиссии. В ее состав входят представители Госстандарта, министерств природных ресурсов и охраны окружающей среды, здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, концерна «Белгоспищепром», Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию и др.

Действуют 116 сертификатов на право маркировки знаком «Натуральный продукт», которые имеют 45 отечественных изготовителей на 118 наименований выпускаемой продукции.