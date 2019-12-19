Путин пригласил Лукашенко к продолжению дискуссии по вопросу об интеграции

Источник материала: Ежедневник



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На встрече в Санкт-Петербурге президенты обсуждали интеграционную тематику. И Лукашенко, и Путин согласились с тем, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты.

Учитывая юбилейную дату (Союзному государству исполнилось 20 лет), стороны начали разговор с перечисления достижений. Несмотря на недоработки в выполнении Союзного договора, «все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», констатировал Путин.

"В принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора", - согласился Лукашенко. Он оценил как положительный факт, что Беларусь и Россия «не разбежались как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства, и не только с Прибалтикой или, там, с Украиной".

"Но вы правильно сказали, нам есть над чем работать", - цитирует Лукашенко ТАСС .

Говоря о достижениях Союза, Путин указал на выросший товарооборот: если в начале интеграционного процесса он составлял 9 млрд долларов, то сейчас - 35,5 млрд долларов.

Были отмечены также прогресс в социальной сфере и приобретенный опыт в рамках межгосударственного строительства, который имел «пролонгированное значение» в том числе для партнеров двух стран по ЕАЭС.

Владимир Путин подчеркнул, что правительства двух стран после встречи президентов в Сочи 7 декабря "хорошо поработали". "Мы очень рады вас видеть, чтобы эту дискуссию продолжить", - сказал он.

Лукашенко, в свою очередь, отметил достижения Союза в оборонном секторе, сотрудничество таможенных и пограничных служб и производственную кооперацию.

Никаких заявлений по поводу самых острых вопросов, которые были вынесены на уровень президентов (по цене на газ и др.) пока не озвучено.