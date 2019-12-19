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Саша Гудков и Катя Варнава танцуют тектоник на вечеринке у вампиров. Смотрим клип

20.12.2019 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня у шоумена Саши Гудкова вышел новый клип «Тектоник». В нем они со звездой шоу Comedy Woman Катей Варнавой пытаются возродить популярный танец нулевых. И делаю это… заспойлерим: на вечеринке вампиров. Клип опубликован на YouTube-канале «Чикен Карри», где еще выходит шоу Comment Out. Наслаждайтесь.

Отметим, что Гудков сейчас — один из самых востребованных авторов идей клипов. В этом году его можно было увидеть в клипах «Часы» СБПЧ, «Белые розы» Димы Билана и «Сверкайте, Катя!» Uma2rman. Одна из самых известных работ Гудкова — клип «Цвет настроения синий» с Киркоровым.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня у шоумена Саши Гудкова вышел новый клип «Тектоник». В нем они со звездой шоу Comedy Woman Катей Варнавой пытаются возродить популярный танец нулевых.
 
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