«Прямую телефонную линию» проведет председатель Могилевского облСовета депутатов Дмитрий Харитончик 21 декабря

Источник материала: Маяк Преднепровья

21 декабря (суббота) «прямую телефонную линию» проведет председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик. С 9 до 12 часов по телефону (8-0222) 50-18-69 жители Могилевщины могут задать свои вопросы.

Одновременно «прямые линии» пройдут в горисполкомах и администрациях Могилева и Бобруйска, а также во всех райисполкомах Могилевской области.

Председатель Могилевского городского Совета депутатов Максим Гурин — (8-0222) 42-21-02.

Председатель Могилевского районного Совета депутатов Сергей Ерощенко — (8-0222) 42-39-28