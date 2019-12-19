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Показываем, как выглядит тот самый футбольный мяч, который водрузят на макушку нашей ёлки
20.12.2019 15:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Прямо сейчас мяч на площади Ленина можно увидеть тот самый футбольный мяч, который будет красоваться на макушке новогодней ёлки на площади Ленина в Бресте.
Устанавливать его будут сотрудники
Процедура заняла около часа и завершилась успешно. Как это было - в нашем фото и видеорепортаже.
Прохожие с удовольствием фотографируются. К слову, сам мяч тоже будет светиться, на нём довольно много светодиодных лампочек.
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