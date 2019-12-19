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Показываем, как выглядит тот самый футбольный мяч, который водрузят на макушку нашей ёлки

20.12.2019 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прямо сейчас мяч на площади Ленина можно увидеть тот самый футбольный мяч, который будет красоваться на макушке новогодней ёлки на площади Ленина в Бресте.

Показываем, как выглядит тот самый футбольный мяч, который водрузят на макушку нашей ёлки

Устанавливать его будут сотрудники МЧС.

Показываем, как выглядит тот самый футбольный мяч, который водрузят на макушку нашей ёлки

Процедура заняла около часа и завершилась успешно. Как это было - в нашем фото и видеорепортаже.

Показываем, как выглядит тот самый футбольный мяч, который водрузят на макушку нашей ёлки

Прохожие с удовольствием фотографируются. К слову, сам мяч тоже будет светиться, на нём довольно много светодиодных лампочек.

 
Теги: Брест
 
 
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