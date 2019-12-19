Показываем, как выглядит тот самый футбольный мяч, который водрузят на макушку нашей ёлки

Источник материала: Виртуальный Брест

Прямо сейчас мяч на площади Ленина можно увидеть тот самый футбольный мяч, который будет красоваться на макушке новогодней ёлки на площади Ленина в Бресте.





Устанавливать его будут сотрудники МЧС .





Процедура заняла около часа и завершилась успешно. Как это было - в нашем фото и видеорепортаже.





Прохожие с удовольствием фотографируются. К слову, сам мяч тоже будет светиться, на нём довольно много светодиодных лампочек.