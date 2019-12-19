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Инфекционист назвал самый грязный предмет в гостиницах

20.12.2019 16:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Инфекционист назвал самый грязный предмет в гостиницах

фото: pxhere.com

Стоит учесть эту информацию, если вы собираетесь встретить праздники не дома.

Больше всего микробов в отельных номерах – на стульях. Так считает специалист по инфекционным заболеваниям Университета Миннесоты Нидхи Гилдаял, передает Лента.ру со ссылкой на Fox News.

Специалист подчеркнул, что туристам и в голову не может прийти такая мысль, ведь внимание большинства людей фокусируется на постельном белье, посуде и сантехнике. Однако как раз эти предметы подвергаются стирке, мойке и чистке.

Несмотря на то, что пятна на обивке стульев тщательно затираются и внешне она не производит впечатления грязной, микробы на ней остаются. Ведь никогда нельзя узнать, как пользовались ими предыдущие постояльцы – возможно, на них ставили грязные сумки, бросали испачканную одежду и полотенца.

Гилдаял заключил, что путешественникам стоит быть осторожными, присаживаясь на стулья в гостиницах, так как на них может оставаться, например, инфекция или постельные клопы.

Ранее сообщалось, что одним из самых грязных предметов в салоне самолета являются выдаваемые стюардессами подушки.

 
 
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Стоит учесть эту информацию, если вы собираетесь встретить праздники не дома.
 
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