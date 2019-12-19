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Сайт IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
20.12.2019 16:21 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Крупнейший сайт о кино IMDB
Первое место заняла лента «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» об одноименной героине комиксов вселенной DC с Марго Робби в главной роли. Фильм должен выйти в начале февраля.
На втором месте – фантастика с Джимом Керри про ежика-супергероя «Соник в кино». Релиз также запланирован на февраль.
Третьей стала лента «Топ Ган: Мэверик» – боевик про летчика в исполнении Тома Круза. Он выйдет на экраны летом.
Далее следуют фильмы «Не время умирать», «Черная вдова», «Мулан», «Чудо-женщина: 1984», «Дюна», «King's Man: Начало» и «Форсаж 9».
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shutterstock.com Крупнейший сайт о кино IMDB представил рейтинг наиболее ожидаемых фильмов 2020 года. Он был сформирован на...
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