Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге завершены. Несогласованными остались 3 дорожные карты по углублению интеграции из 31, сообщает телеграм-канал «Пул Первого»❗

Встреча лидеров Беларуси и России длилась полтора часа. Предыдущая, в Сочи, тянулась пять часов. Тогда Александр Лукашенко заявил, что готов строить с Россией единое государство, но только на равных условиях. В свою очередь Владимир Путин сказал, что равные условия возможны только в случае, если Беларусь интегрируется с Россией во всех сферах.

Сегодня в основном лидеры государств говорили об интеграции и Союзном государстве. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил, что по итогам встречи несогласованными остались 3 дорожные карты из 31.

По словам Орешкина, после решения этих вопросов все дорожные карты можно будет финализировать. Также министр отметил значительный прогресс в поиске компромисса по трем картам – в нефтяной, газовой и налоговой сферах.

«Дорожные карты» – документы, касающиеся интеграции в рамках обновленной программы действий по формированию Союзного государства. В июле планировалось, что Минск и Москва подпишут программу действий по углубленной интеграции до 8 декабря, но этого не произошло. Ожидается, что дорожные карты начнут выполняться с 2021 года.