В Верхнедвинском районе микроавтобус вылетел в кювет и опрокинулся

Источник материала: Tut.by

Пассажирка пострадала при опрокидывании микроавтобуса в кювет в Верхнедвинском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 20 декабря, около 09.00, в деревне Лещилово. Установлено, что 49-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato ехал по улице Полоцкой, на закруглении дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.





В результате ДТП 27-летняя пассажирка микроавтобуса получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.