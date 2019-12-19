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В Верхнедвинском районе микроавтобус вылетел в кювет и опрокинулся
Источник материала: Tut.by
Пассажирка пострадала при опрокидывании микроавтобуса в кювет в Верхнедвинском районе. Об этом
Авария произошла 20 декабря, около 09.00, в деревне Лещилово. Установлено, что 49-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato ехал по улице Полоцкой, на закруглении дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП 27-летняя пассажирка микроавтобуса получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
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Авария произошла 20 декабря, около 09.00, в деревне Лещилово.
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