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Apple заплатит миллион долларов тому, кто взломает iPhone
Источник материала: Tut.by
Apple на специальной странице официального сайта
Суммы вознаграждений варьируются от 25 тысяч долларов и до одного миллиона. Все зависит от того, какую именно уязвимость найдут «хакеры». Например, чтобы получить от 25 до 100 тысяч долларов, предлагается получить несанкционированный доступ к учетной записи iCloud. Еще один пример — нахождение способа для получения доступа к конфиденциальной информации на экране блокировки.
Чтобы получить вознаграждение, исследователь должен первым сообщить о найденной проблеме в Apple Product Security. От него также потребуется четкий отчет об уязвимости и действующем эксплойте. А еще исследователь не должен говорить о найденной им проблеме публично до того, пока Apple ее не исправят.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:
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Впрочем, на такую выплату стоит рассчитывать только в редких случаях.
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