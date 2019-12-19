Apple заплатит миллион долларов тому, кто взломает iPhone

Источник материала: Tut.by

Apple на специальной странице официального сайта рассказала , сколько готова заплатить исследователям за обнаружение уязвимостей в сервисах и устройствах.



Фото: pixabay.com

Суммы вознаграждений варьируются от 25 тысяч долларов и до одного миллиона. Все зависит от того, какую именно уязвимость найдут «хакеры». Например, чтобы получить от 25 до 100 тысяч долларов, предлагается получить несанкционированный доступ к учетной записи iCloud. Еще один пример — нахождение способа для получения доступа к конфиденциальной информации на экране блокировки.

Чтобы получить вознаграждение, исследователь должен первым сообщить о найденной проблеме в Apple Product Security. От него также потребуется четкий отчет об уязвимости и действующем эксплойте. А еще исследователь не должен говорить о найденной им проблеме публично до того, пока Apple ее не исправят.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone: