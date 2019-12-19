Кривко впервые в сезоне попала в десятку на этапе Кубка мира по биатлону

Источник материала: Аргументы и факты

Во французском Анси продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. В спринтерской гонке у женщин лучший результат в сезоне показала Ирина Кривко. Олимпийская чемпионка не ошибалась на огневых рубежах (0+0) и заняла седьмое место. Победу одержала норвежка Тирил Экхоф (1+0).

Остальные наши девушки оказались далеки от лидеров в финальном протоколе. Ирина Кручинкина (1+1) стала 46-й, Динара Алимбекова (0+2) – 57-й, Анна Сола (1+1) – 70-й.

Этап Кубка мира во Франции продолжится гонками преследования. В 15.00 по белорусскому времени на старт выйдут мужчины, в 17.00 – женщины. В мужских соревнованиях нашу страну представят Сергей Бочарников (29-й номер) и Никита Лобастов (46), в женских – Ирина Кривко (7), Ирина Кручинкина (46) и Динара Алимбекова (57).

Завершится этап Кубка мира в Анси 22 декабря гонками с массовым стартом.