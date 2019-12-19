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Чалый: Русские хотели под видом экономической интеграции чего-то большего

20.12.2019 16:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономист Сергей Чалый поделился в эфире Еврорадио своими соображениями по поводу экономической интеграции Беларуси и России в рамках "союзного государства":

“Из-за чего раздражение у русских происходит. Они же хотели под видом экономической интеграции чего-то большего. Но при этом не хотели бы платить за движение к экономическому союзу. Но так не работает. Утром деньги, вечером стулья. Если вы хотите соблюдать приличия. Не показывать зубы и говорить, а что же это вы такие, давайте мы вас присоединим. 

То тогда давайте не опережать ходы, а последовательно исполнять предыдущие шаги. На примере Евросоюза мы видим как важно не нарушать последовательность ходов”.

По мнению Сергея Чалого тактика Беларуси в переговорах по экономической интеграции должна быть последовательной:

“Может быть мы и готовы на дальнейшие шаги, это правильно. Но сперва нужно выполнить предыдущие шаги. Если нас интересует дальнейшая интеграция, налоговая и монетарная. Но это возможно только если выполнить предыдущие шаги, а основной из них — единые рынки на энергоносители”.



Беларусь и Россия до сих пор не договорились по ценам на нефть и газ. Сейчас Беларусь покупает газ по 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусские власти хотят снизить стоимость в 2 раза, и получить цену на газ как в России. 

Также остаётся незакрытым вопрос по поводу компенсации за налоговый манёвр в нефтяной отрасли, из-за которого Беларусь за 2019 и 2020 года потеряет 800 миллионов долларов.
 
 
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Экономист Сергей Чалый поделился в эфире Еврорадио своими соображениями по поводу экономической интеграции Беларуси и России в рамках "союзного государства":
 
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