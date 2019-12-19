Официально принято решение о председательстве Беларуси в органах ЕАЭС в 2020 году

Источник материала: Вороновская газета





Официально принято решение о председательстве Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2020 году. Его утвердили лидеры стран на саммите в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА .

Таким образом, Беларусь будет председательствовать в 2020 году в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Кроме того, принято решение о назначении председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. Полномочия нынешнего состава коллегии истекают 1 февраля 2020 года.

Александр Лукашенко поблагодарил армянскую сторону, которая эффективно председательствовала в союзе, и пригласил лидеров стран на саммит ЕАЭС в Минск в мае 2020 года.

По завершении саммита премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал журналистам, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета был утвержден новый состав коллегии ЕЭК. «Поздравляю Михаила Мясниковича и всех членов коллегии с назначением. Уверен, что они внесут свой посильный вклад в дальнейшее повышение эффективности деятельности комиссии и нашего союза в целом», — сказал он.

Кроме того, на саммите были обсуждены несколько принципиальных вопросов о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, подписано соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся в ЕАЭС. Рассмотрен вопрос о ходе работы по устранению государствами барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка союза. «Считаем необходимым продолжить совместные усилия по устранению все еще существующих барьеров и созданию механизмов, предотвращающих возникновение новых», — подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, принято решение в отношении реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС.

Лукашенко рассказал, как распределят посты в новом составе Коллегии ЕЭК

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как распределят посты в новом составе Коллегии ЕЭК. Соответствующие заявления он сделал сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

«О персональном составе коллегии мы только что договорились: блок торговли оставляет за собой Российская Федерация. У нас остаются техническое регулирование. Агрокомиссию, промышленную мы передаем Армении. И за нами председательство. Так что все эти вопросы решены», — заявил белорусский лидер.

Решено, что председателем ЕЭК станет представитель Беларуси Михаил Мясникович. Он был представлен лидерам стран. «Человек очень опытный. Касым аке (Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. — Прим. БЕЛТА) только что прислал мне письмо, что он согласен. И наш почетный председатель (Нурсултан Назарбаев. — Прим. БЕЛТА) об этом сказал, что поддерживает кандидатуру председателя», — отметил глава государства.

Примечательно, что саммит в узком составе продолжался буквально 10 минут. Лидеры констатировали, что по всем вопросам достигнуты договоренности, и перешли на заседание в расширенном составе, где подписали решения и документы, предусмотренные повесткой дня саммита.

Главы стран ЕАЭС утвердили Михаила Мясниковича председателем Коллегии ЕЭК





Высший Евразийский экономический совет утвердил Михаила Мясниковича председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

К своей работе Михаил Мясникович приступит с 1 февраля 2020 года.

На саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил это решение, как и все остальные, подписать без обсуждения, ведь вопрос уже согласован. Однако Президент Беларуси настоял на том, чтобы решение не принималось формально. «Может, будут вопросы к человеку», — предположил Александр Лукашенко.





Глава российского государства Владимир Путин отметил, что Михаила Мясниковича в странах ЕАЭС знают хорошо еще по работе в предыдущих должностях. «Здесь проблем никаких нет. Есть просьба и пожелание. У нас на повестке дня стоит доработка и утверждение стратегии развития нашего объединения. Очень хотелось бы, чтобы новый председатель комиссии проинформировал каждого из нас о том, как он видит организацию своей работы по вопросам, которые еще подлежат согласованию на национальном уровне всех стран-участниц. У меня большая просьба, чтобы он проехал по нашим столицам, встретился со своими коллегами, руководством правительств, с теми специалистами, которые вместе с ним будут продвигать эту стратегию», — сказал он.

Михаил Мясникович в свою очередь своей главной задачей назвал обеспечение реализации всех документов и политической воли лидеров ЕАЭС. «Я прекрасно понимаю, что будет много нужной, но рутинной работы, которая касается согласований, выработки взаимоприемлемых решений. Думаю, багаж знаний и опыт, которыми я располагаю, будут способствовать тому, чтобы это реализовать», — добавил он.

Представитель Беларуси пообещал лично встретиться с рядом должностных лиц в странах ЕАЭС и обсудить стратегические вопросы. «На мой взгляд, мы должны серьезно продвинуться в вопросах создания общих инфраструктурных проектов, которые составили базу (отношений стран в ЕАЭС. — Прим. БЕЛТА), вопросах, связанных с техническим регулированием, которое должно быть единым для экономик наших государств», — сказал Михаил Мясникович.

Тигран Саркисян, который вскоре передаст пост председателя ЕЭК Михаилу Мясниковичу, был награжден высокой государственной наградой Российской Федерации — орденом Дружбы. Вручая эту награду, Владимир Путин отметил весомый личный вклад Тиграна Саркисяна в эффективную работу ЕЭК: «Под его руководством Евразийская экономическая комиссия в течение четырех последних лет работала слаженно, без сбоев, успешно решая все самые сложные вопросы интеграционной повестки дня».

Лидеры стран ЕАЭС подписали соглашение о пенсионном обеспечении в союзе

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза подписано сегодня на саммите интеграционного объединения в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ предусматривает, что пенсионное обеспечение трудящихся будет осуществляться на равных с гражданами страны трудоустройства условиях, независимо от того, в какой стране союза они работали. Предполагается, что каждое государство будет платить за периоды стажа работы на своей территории.

Каждое государство будет определять право на пенсию и исчислять ее размер в соответствии со своим национальным законодательством. При этом для определения права на пенсию предусмотрено суммирование страхового стажа за весь период трудовой деятельности на территории ЕАЭС.

Соглашение также позволит решить вопрос экспорта пенсий и учета стажа работы в другом государстве ЕАЭС. Документ будет способствовать повышению уровня социальной защищенности граждан.

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