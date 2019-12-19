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В Минском районе из водохранилища достали тела двух мужчин

20.12.2019 18:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минском районе из водохранилища достали тела двух мужчин
Следственный комитет РБ

Как стало известно, 16 декабря сотрудниками спасательной станции из водохранилища «Криница» Минского района были извлечены тела двух мужчин. Они разыскивались родственниками и коллегами с 10 декабря.

В Минском районе из водохранилища достали тела двух мужчин В Могилевском районе провалились под лед два рыбака, один утонул

Как пояснила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, на месте происшествия были обнаружены деньги, документы и иные личные вещи погибших. Также обнаружен автомобиль с механическими повреждениями, принадлежавший одному из мужчин, на котором они накануне передвигались в деревне Заречье Минского района.

По факту гибели мужчин проверку проводит Следственный комитет. Выясняются все обстоятельства трагедии, назначен ряд экспертиз.

 
 
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Погибших мужчин разыскивали с 10 декабря.
 
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