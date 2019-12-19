В Минском районе из водохранилища достали тела двух мужчин

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, 16 декабря сотрудниками спасательной станции из водохранилища «Криница» Минского района были извлечены тела двух мужчин. Они разыскивались родственниками и коллегами с 10 декабря.

Как пояснила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, на месте происшествия были обнаружены деньги, документы и иные личные вещи погибших. Также обнаружен автомобиль с механическими повреждениями, принадлежавший одному из мужчин, на котором они накануне передвигались в деревне Заречье Минского района.

По факту гибели мужчин проверку проводит Следственный комитет. Выясняются все обстоятельства трагедии, назначен ряд экспертиз.