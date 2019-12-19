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Путин около часа читал лидерам стран СНГ лекцию о Мюнхенском сговоре

20.12.2019 18:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России в течение часа читал лидерам стран СНГ лекцию о Мюнхенском сговоре, разделе Чехословакии и роли Польши в начале Второй мировой войны. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3», пишет "Солидарность".

– Тот факт, что Польша высказала свои аппетиты, когда почувствовала, что близится час раздела добычи, не может удивить, — отметил Владимир Путин.

Лекция прошла в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, на котором присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, а также президент Молдовы Игорь Додон.

Российский лидер также зачитал руководителям государств рассекреченные документы, касающиеся Второй мировой войны, отметив, что хочет написать на этот счет статью.
 
 
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Президент России в течение часа читал лидерам стран СНГ лекцию о Мюнхенском сговоре, разделе Чехословакии и роли Польши в начале Второй мировой войны. Об этом...
 
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