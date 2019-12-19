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«То, что не купишь в магазине». У Комаровского рынка появится своя служба доставки

20.12.2019 18:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У минского Комаровского рынка появится своя служба доставки. На сайт, через который можно будет делать заказы, сейчас загружаются товары. Система должна заработать через несколько дней. FINANCE.TUT.BY узнал, что можно будет заказать и как все это будет функционировать.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Директор новой службы доставки Сергей говорит, что все продукты, которые они собираются доставлять, будут с Комаровского рынка. По его словам, на рынке разнообразная продукция.

— Здесь и фермерские есть — сыр, творог, гусь, утка, баранина, говядина, кролик, свинина ручного смоления, — поясняет собеседник, почему решил возить товары именно с рынка. — Мы выбрали лучших поставщиков различных товаров в разных категориях, с ними и будем сотрудничать.

То есть нельзя будет заказать продукты у какого-то определенного продавца, у которого покупатель привык их брать, когда сам приходит на рынок.

— К примеру, мандарины будут сортироваться по странам, откуда привезены. В описании можно будет посмотреть, какие они на вкус: послаще, с кислинкой, — говорит директор службы доставки. — За качеством, весом и сроком годности доставляемых продуктов будут следить специально обученные люди. Мы ручаемся, что покупателю в пакет не попадет что-то гнилое.

В каталоге доставки будет в основном то, что не купишь в ближайшем магазине.

— Конечно, будут и те продукты, что есть в магазине, но не в любом, — говорит Сергей.

Заказ можно сделать только на сумму от 60 рублей. Доставка бесплатная. Будет и экспресс-доставка в течение 2 часов. Но тут уже придется заплатить 12 рублей. Раскошелиться на доставку нужно будет и тем, кто живет в пределах 20 километров за МКАД. За каждый километр — 50 копеек.

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Теги: Минск
 
 
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