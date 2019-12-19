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Торжественное мероприятие «Славим людей труда!» состоялось в Кировске

20.12.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Торжественное мероприятие «Славим людей труда!» состоялось сегодня в Центре досуга г.Кировска. На нем чествовали работников сельскохозяйственного производства, которые стали лидерами на весенне-полевых работах, севе озимых культур и подъеме зяби, на заготовке кормов в 2019 году.

Торжественное мероприятие «Славим людей труда!» состоялось в Кировске


Торжественное мероприятие «Славим людей труда!» состоялось в Кировске

Виновников торжества приветствовал первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Суходольский. Он подчеркнул значимость сельскохозяйственной отрасли в народнохозяйственном комплексе района, назвал достижения аграриев Кировщины на областном уровне и выразил благодарность представителям сельхозорганизаций за добросовестный, результативный труд, вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.


Торжественное мероприятие «Славим людей труда!» состоялось в Кировске

Состоялась церемония награждения по итогам ежегодного районного соревнования среди сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств, трактористов-машинистов за своевременное и качественное проведение весенне-полевых работ, сева озимых культур и подъема зяби в 2019 году, а также районного соревнования за достижение высоких показателей на заготовке кормов. Дипломы райисполкома вручил Александр Суходольский. Победители также были награждены денежными премиями.

Почетную миссию награждения лидеров соревнования среди молодежи выполнил первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Олег Бойко.


Торжественное мероприятие «Славим людей труда!» состоялось в Кировске

Председатель райкома профсоюза работников АПК Виктор Ставер вручил Почетную грамоту директору КСУП «Нива-Барсуки» Ивану Рыняку за многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве и в связи с 55-летним юбилеем.

Музыкальные поздравления дарили культработники, представители детской школы искусств г.Кировска. 


Торжественное мероприятие «Славим людей труда!» состоялось в Кировске


Торжественное мероприятие «Славим людей труда!» состоялось в Кировске


Торжественное мероприятие «Славим людей труда!» состоялось в Кировске


Торжественное мероприятие «Славим людей труда!» состоялось в Кировске


Торжественное мероприятие «Славим людей труда!» состоялось в Кировске


Торжественное мероприятие «Славим людей труда!» состоялось в Кировске


Торжественное мероприятие «Славим людей труда!» состоялось в Кировске


Торжественное мероприятие «Славим людей труда!» состоялось в Кировске



Торжественное мероприятие «Славим людей труда!» состоялось в Кировске

Фото Максима МИКЕШИНА.   

 
 
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Торжественное мероприятие «Славим людей труда!» состоялось сегодня в Центре досуга г.Кировска. На нем чествовали работников сельскохозяйственного...
 
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