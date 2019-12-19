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В Борисове мужчина с гранатой подошёл к милиционерам и попросил помочь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 декабря примерно в полпервого дня в Борисове к милиционерам подошёл мужчина с гранатой в руке.
Как
Сотрудники милиции вызвали СПГ, после чего зафиксировали гранату, положили её на землю, накрыли каской и обложили бронежилетами. Место происшествия было оцеплено. Сапёры выяснили, что граната – муляж для игры в страйкбол.
Житель Борисова задержан, с ним проводятся следственные действия.
На неделе в Могилёве мужчина выронил обрез в автобусе.
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Новости Беларуси. 20 декабря примерно в полпервого дня в Борисове к милиционерам подошёл мужчина с гранатой в руке. Как сообщает УВД Минского облисполкома,...
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