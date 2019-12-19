Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Совет министров выделит в 2019-2020 годах цементному заводу «Красносельскстройматериалы» деньги из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства энергетики. Это предусмотрено постановлением №879 от 19 декабря 2019-го. Документ выложен на сайте правительства.

Деньги передают на безвозвратной основе, для развития производственных мощностей по увеличению использования торфяного топлива при производстве цемента.

Филиал № 1 «Цементный завод» ОАО «Красносельскстройматериалы» получит 8,5 млн рублей на закупку технологического оборудования, строительномонтажные и проектные работы для реализации проекта ”Строительство линии приготовления теплоносителя для теплогазогенератора при производстве клинкера сухим способом".

Министерству архитектуры и строительства должно обеспечить целевое использование денежных средств.