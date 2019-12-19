Франция оштрафовала Google на 150 млн евро

reform.by По мнению регулятора, компания ввела неясные и трудные для понимая правила на платформе Google Ads и этим злоупотребила своим доминирующим положением на рынке поисковой рекламы, пишет









Регулятор считает, что Google использует правила, которые может произвольно интерпретировать и селективно их применять, что вредит как рекламодателям, так и пользователям поисковика.





Регулятор обязал Google оплатить штраф и представить более ясные правила использования Google Ads.



