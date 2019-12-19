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Франция оштрафовала Google на 150 млн евро
Источник материала: Партизан
Французское управление по конкуренции (ART) оштрафовало Google на 150 млн евро за нарушение антиконкурентное законодательства, говорится на
По мнению регулятора, компания ввела неясные и трудные для понимая правила на платформе Google Ads и этим злоупотребила своим доминирующим положением на рынке поисковой рекламы, пишет
Регулятор считает, что Google использует правила, которые может произвольно интерпретировать и селективно их применять, что вредит как рекламодателям, так и пользователям поисковика.
Регулятор обязал Google оплатить штраф и представить более ясные правила использования Google Ads.
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Французское управление по конкуренции (ART) оштрафовало Google на 150 млн евро за нарушение антиконкурентное законодательства, говорится на сайтеведомства.
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