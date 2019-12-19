Комаровский рынок запускает доставку по Минску и не только: подробности

Источник материала: KYKY

У Комаровского рынка вот-вот появится новая услуга – собственная доставка. TUT.by пишет , что она заработает через несколько дней.

Что известно о сервисе на данный момент

Сайт для доставки уже создан: сейчас на него загружают товары. Все продукты будут именно с Комаровки: «Здесь и фермерские есть – сыр, творог, гусь, утка, баранина, говядина, кролик, свинина ручного смоления. Мы выбрали лучших поставщиков различных товаров в разных категориях, с ними и будем сотрудничать», – рассказал директор новой службы доставки Сергей.

Правда, пользователь, который решит обратиться к службе доставки, не сможет выбрать конкретного продавца – только товар: «К примеру, мандарины будут сортироваться по странам, откуда привезены. В описании можно будет посмотреть, какие они на вкус: послаще, с кислинкой. За качеством, весом и сроком годности доставляемых продуктов будут следить специально обученные люди. Мы ручаемся, что покупателю в пакет не попадет что-то гнилое», – уточнил директор службы доставки.

За доставкой можно будет обратиться только при условии, что сумма заказа составит от 60 рублей, сама же доставка бесплатная. У доставки «Евроопта», кстати, условия попроще: там вам привезут продукты, если вы насобираете корзину на сумму от 35 рублей (для Витебска и Гомеля – от 25 рублей). Будет у Комаровки и экспресс-доставка в течение двух часов, но придется доплатить 12 рублей. Раскошелиться на доставку нужно будет и тем, кто живет в пределах 20 километров за МКАД: за каждый километр – 50 копеек.