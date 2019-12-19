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Правительство хочет собрать в 2020 году более 1,3 млн т металлолома

20.12.2019 19:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совмин постановлением №878 от 19 декабря утвердил заказ на заготовку металлолома в 2020 году. В соответствии с постановлением будет заготавливаться лом черных и цветных металлов.

”Белвтормет“ назван государственным заказчиков при поставке лома для государственных нужд. Задание доведено до всех государственных органов, пишет reform.by

Всего заказ на лом черных металлов составляет 1,3 млн т, а цветных — 21 191 тонн.
Самое большое задание получил Минпром. Оно составляет более 511 тыс т. Второй по объемам «Белкоопсоюз» — 336 тыс. т.
 
 
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Совмин постановлением №878 от 19 декабря утвердил заказ на заготовку металлолома в 2020 году. В соответствии с постановлением будет заготавливаться лом черных и...
 
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